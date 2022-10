Κοινωνία

Τραγωδία στο Μάτι: Κατέληξε ακόμη μια εγκαυματίας

Η Μαργαρίτα είναι το 104ο θύμα της τραγωδίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο, πριν από 4 χρόνια.

Μια πολύ δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Κυριακή και αφορά στο 104ο θύμα της πυρκαγιάς του 2018 στο Μάτι. Η Μαργαρίτα ήταν κάτοικος της περιοχής και εγκαυματίας, όπως ο αδελφός της και ένας στενός συγγενής της.

Από την 23η Ιουλίου του 2018 και έπειτα, αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα υγείας που οφείλονταν στην εισπνοή καπνού. Και δεν ήταν η μόνη, καθώς στο σύνολό τους οι εγκαυματίες βλέπουν σοβαρά ζητήματα να έρχονται σταδιακά στην επιφάνεια καθώς η εγκαυματική νόσος (μια και το έγκαυμα δεν αφορά μόνο στο δέρμα, αλλά επηρεάζει συνολικά το θύμα) «χτυπά» όλα τα όργανα του σώματος.

Η Μαργαρίτα, κοντά στα 70 έτη σε ηλικία, είδε τον οργανισμό της να καταρρέει σταδιακά. Τον τελευταίο μήνα νοσηλευόταν με υγρό στον πνεύμονα, οι γιατροί έφτασαν στο σημείο να τη διασωληνώσουν και δυστυχώς δεν τα κατάφερε…

