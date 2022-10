Κοινωνία

Κολωνός: Παραδέχθηκαν σεξουαλικές πράξεις με την 12χρονη οι κατηγορούμενοι

Τι κατέθεσαν οι δύο κατηγορούμενοι. Τι είπε η δικηγόρος της οικογένειας για την πρόεδρο των εκδιδόμενων και την καταγγελία της.

Ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση του βιασμού της 12χρονης από τον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 53χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με το κορίτσι, όχι μία αλλά περισσότερες φορές, ομολογώντας ότι έχει τελέσει το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες που έχουν να κάνουν με τις κατηγορίες του βιασμού, της μαστροπείας κλπ ο 53χρονος δεν απάντησε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών χωρίς εκπροσώπηση από δικηγόρο.

Ο έτερος κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε ότι μέσω εφαρμογής ήρθε σε επαφή με τη 12χρονη και πως έναντι αμοιβής συνευρέθηκε σεξουαλικά πολλές φορές μαζί της, δίδοντας χρηματικά ποσά στην ίδια.

Σε δήλωση της η δικηγόρος της οικογένειας της 12χρονης, Ασπασία Ταραχοπούλου, ανέφερε πως αύριο το παιδί θα δώσει συμπληρωματική κατάθεση και εκτίμησε ότι υπάρχουν κι άλλα παιδιά που έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης.

Η δικηγόρος χαρακτήρισε βάσιμη τη μαρτυρία της γυναίκας, η οποία νωρίτερα είχε δημοσίως καταγγείλει ότι το παιδί εκδίδονταν από τον 53χρονο στον οίκο ανοχής της εν αγνοία της.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα και θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακρίτριας-εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε και ο Μ. Συλλιγνάκης, επιχειρηματίας και Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης, ο οποίος αναφερόμενος στον 53χρονο είπε ότι «είχε ξεκινήσει από οδηγός και μετά έκανε μια επιχείρηση και χονδρικής πώλησης ειδών, είχε και συναλλαγές με το Δημόσιο».

Αποκάλυψε ότι ο 53χρονος συλληφθείς, «προσπάθησε να με προσεγγίσει με πλαστά χαρτονομίσματα», σημειώνοντας πως «Προσπαθούσε να “πουλησει” το προφίλ ότι έχει γνωριμίες και κάνει δουλειές και με το Δημόσιο. Η γυναίκα και ο γιός του ήταν κάπως πιο απόμακροι από αυτόν. Προσπαθούσε να βγάλει όλο το “πακέτο” που ήθελε να πουλήσει, για να δείξει ότι είναι ένας ευυπόληπτος πολίτης».

Από την πλευρά της, η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου πως υπάρχει ενδελεχής έρευνα και στοιχεία που έχουν «δέσει» την υπόθεση, ότι από την πρώτη στιγμή το ΑΤ Κολωνού και η αρμόδια υπηρεσία ανηλίκων της ΓΑΔΑ εργάστηκαν μεθοδικά για την ανάδειξη όσων συνέβαιναν, καθώς και ότι συνεχίζεται η έρευνα για τους «ενδιαφερόμενους» και τους «πελάτες» της 12χρονης.

Μετά από την γιαγιά του παιδιού, που μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αποκάλυψε ότι ο 53χρονος ζητούσε από την 12χρονη να του στείλει γυμνές φωτογραφίες και με τα αδέλφια της, ο θείος του παιδιού, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» είπε ότι στην λίστα των υποψήφιων βιαστών του παιδιού βρισκόταν και παντρεμένο ζευγάρι που επεδίωκε να κλείσει ερωτικό ραντεβού με το παιδί.

«Το έβλεπα ταραγμένο το παιδί, φοβισμένο και νόμιζα ότι παίρνει ναρκωτικά. Έψαξα τα πράγματα του εγώ, έψαξαν και οι γονείς του… τίποτα. Μας είπε προχτές ότι το απείλησε με ένα πιστόλι που είχε, το απείλησε “θα σε σκοτώσω και εσένα και την οικογένεια σου και θα πεινάσετε, θα σας κάνω να πεινάσετε. Εμένα δεν με πιάνει κανένας να το ξέρεις, “έχω επαφές”, τέτοια πράγματα», είπε ο θείος του παιδιού.

Ακόμη, ο θείος της 12χρονης είπε πως «Στην Λευκάδα, η αδελφή μου της πήρε το κινητό χτύπαγε συνέχεια. Το άρπαξε και είδε 240 άτομα και δεν είναι μόνο το site που λένε. Στο Facebook, εκτός από το κανονικό της προφίλ που την έχω και εγώ μέσα, την είχε φτιάξει να μοιάζει 17 χρόνων με τα φίλτρα και με αυτά. Βλέπω έναν-δυο μαντράχαλους, μεγάλους.. 60 (ενν. ετών), 59. Έστελναν, τους απείλησα: “Τι θες εσύ με το μικρό; -Πoιο μικρό, δεν είναι 17; Και 17 να ήταν... Που την ξέρεις;».

«Το ‘κλείσαν το προφίλ τους εντελώς. Ε, και μετά τα πήγαμε στην αστυνομία εμείς αυτά για να βρει το κύκλωμα. Περιμέναμε 3 εβδομάδες, σχεδόν ένα μήνα», συμπλήρωσε ο θείος της 12χρονης.

Τα μηνύματα και το παντρεμένο ζευγάρι

Ερωτηθείς για τα μηνύματα που βρήκε ο ίδιος στο κινητό τηλέφωνο της 12χρονης, απάντησε πως μεταξύ όσων είδε, είναι εκείνα που έγραφαν «“-Ποτέ θα έρθεις μωρό μου; -Αγάπη μου…”, ότι στέλνουν σε μια μεγάλη γυναίκα… “κανείς καλό σεξ;”. Μετά έστελνε ένας παντρεμένος και μίλαγε και η γυναίκα του μαζί! Το σηκώνω εγώ στο messenger, ακούω μια γυναίκα. Λέει, “έλα, κορίτσι μου…”. Μόλις ακούν εμένα, το έκλεισε κατευθείαν. Τους απείλησα και αλλάξανε κατευθείαν… ανώμαλοι όλοι».

Τις τρεις εβδομάδες που η αστυνομία παρακολουθούσε τον 53χρονο, είχε ζητήσει από την οικογένεια να μην εμφανίζεται πουθενά. Το παιδί δεν πήγαινε στο μαγαζί του και όταν ο κατηγορούμενος τηλεφωνούσε στη 12χρονη, το κινητό απαντούσε μια αστυνομικός.

«Απάνταγε η αστυνομία σε ό,τι στέλνανε αυτοί. Δεν είχε πλέον το κινητό, μας το πήρε η αστυνομία και παρακολουθούσε το κύκλωμα», αποκάλυψε ο θείος τη; 12χρονης.

Μάλιστα, επανέλαβε πολλάκις ότι η έρευνα προχωράει σε βάθος και ότι θα έλθουν όλα στο φως.

Εν τω μεταξύ, σάλο προκαλούν όσα είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η γιαγιά της 12χρονης, υποστηρίζοντας πως ο 53χρονος ζητούσε απο την ανήλικη να τις στείλει γυμνές φωτογραφίες με τα αδέλφια της.

