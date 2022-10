Κοινωνία

Βιασμός στον Κολωνό - Θείος 12χρονης: παντρεμένο ζευγάρι ήθελε ραντεβού για να βιάσει το κορίτσι

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις που κάνει στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 ο θείος της ανήλικης, για τα τηλέφωνα και τα μηνύματα στα οποία απάντησε ο ίδιος και οι αστυνομικοί.

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως μέσω του ΑΝΤ1 για την πολύκροτη υπόθεση του βιασμού και της εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό.

Μετά από την γιαγιά του παιδιού, που μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αποκάλυψε ότι ο 53χρονος ζητούσε από την 12χρονη να του στείλει γυμνές φωτογραφίες και με τα αδέλφια της, ο θείος του παιδιού, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» είπε ότι στην λίστα των υποψήφιων βιαστών του παιδιού βρισκόταν και παντρεμένο ζευγάρι που επεδίωκε να κλείσει ερωτικό ραντεβού με το παιδί.

«Το έβλεπα ταραγμένο το παιδί, φοβισμένο και νόμιζα ότι παίρνει ναρκωτικά. Έψαξα τα πράγματα του εγώ, έψαξαν και οι γονείς του… τίποτα. Μας είπε προχτές ότι το απείλησε με ένα πιστόλι που είχε, το απείλησε “θα σε σκοτώσω και εσένα και την οικογένεια σου και θα πεινάσετε, θα σας κάνω να πεινάσετε. Εμένα δεν με πιάνει κανένας να το ξέρεις, “έχω επαφές”, τέτοια πράγματα», είπε ο θείος του παιδιού.

Ακόμη, ο θείος της 12χρονης είπε πως «Στην Λευκάδα, η αδελφή μου της πήρε το κινητό χτύπαγε συνέχεια. Το άρπαξε και είδε 240 άτομα και δεν είναι μόνο το site που λένε. Στο Facebook, εκτός από το κανονικό της προφίλ που την έχω και εγώ μέσα, την είχε φτιάξει να μοιάζει 17 χρόνων με τα φίλτρα και με αυτά. Βλέπω έναν-δυο μαντράχαλους, μεγάλους.. 60 (ενν. ετών), 59. Έστελναν, τους απείλησα: “Τι θες εσύ με το μικρό; -Πoιο μικρό, δεν είναι 17; Και 17 να ήταν... Που την ξέρεις;».

«Το ‘κλείσαν το προφίλ τους εντελώς. Ε, και μετά τα πήγαμε στην αστυνομία εμείς αυτά για να βρει το κύκλωμα. Περιμέναμε 3 εβδομάδες, σχεδόν ένα μήνα», συμπλήρωσε ο θείος της 12χρονης.

Τα μηνύματα και το παντρεμένο ζευγάρι

Ερωτηθείς για τα μηνύματα που βρήκε ο ίδιος στο κινητό τηλέφωνο της 12χρονης, απάντησε πως μεταξύ όσων είδε, είναι εκείνα που έγραφαν «“-Ποτέ θα έρθεις μωρό μου; -Αγάπη μου…”, ότι στέλνουν σε μια μεγάλη γυναίκα… “κανείς καλό σεξ;”. Μετά έστελνε ένας παντρεμένος και μίλαγε και η γυναίκα του μαζί! Το σηκώνω εγώ στο messenger, ακούω μια γυναίκα. Λέει, “έλα, κορίτσι μου…”. Μόλις ακούν εμένα, το έκλεισε κατευθείαν. Τους απείλησα και αλλάξανε κατευθείαν… ανώμαλοι όλοι».

Τις τρεις εβδομάδες που η αστυνομία παρακολουθούσε τον 53χρονο, είχε ζητήσει από την οικογένεια να μην εμφανίζεται πουθενά. Το παιδί δεν πήγαινε στο μαγαζί του και όταν ο κατηγορούμενος τηλεφωνούσε στη 12χρονη, το κινητό απαντούσε μια αστυνομικός.

«Απάνταγε η αστυνομία σε ό,τι στέλνανε αυτοί. Δεν είχε πλέον το κινητό, μας το πήρε η αστυνομία και παρακολουθούσε το κύκλωμα», αποκάλυψε ο θείος τη; 12χρονης.

