Κοινωνία

Κολωνός - Βιασμός ανήλικης: το “χαρτί” από ψυχίατρο, τα πλαστά λεφτά και ο “ευυπόληπτος πολίτης”

Δεν είναι “άρρωστοι” οι σεξουαλικά διεστραμμένοι, λέει ο Δημήτης Σούρας. Βροχή οι αποκαλύψεις για την δράση και το “προφίλ” του 53χρονου. Τι λέει η εκπρόσωπος της Αστυνομίας για τους 213 “υποψήφιους παιδεραστές”.

«Είναι άρρωστος αυτός ο άνθρωπος, που είχε τόσο πλούσια κοινωνική ζωή, ήταν κοντά στην Εκκλησία, έπαιρνε δουλειές από το Δημόσιο; Ο σεξουαλικά διεστραμμένος είναι άρρωστος και άρα θα πάρει το «χαρτί» από έναν γιατρό και θα είναι «εντάξει» τα πράγματα;», αναρωτήθηκε ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την πολύκροτη υπόθεση του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό.

Όπως σημείωσε, «πουλούσε το παιδί, πουλούσε την ανθρώπινη ψυχή του 12χρονου σαν να ήταν πραμάτεια από το μαγαζί του».

Επανέλαβε δε το μήνυμα, «δεν νομίζω να υπάρξει συνάδελφος που μπορεί να του δώσει χαρτί για «ψυχιατρική κάλυψη». Αν επιχειρηθεί να γίνει οποιαδήποτε ντρίπλα, θα με βρει απέναντι».

Μάλιστα, για τους άνδρες που φέρονται να είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να έρθουν σε ερωτική επαφή με την ανήλικη, ο κ. Σούρας είπε ότι «οι 213 που ήταν στην αναμονή για να συνευρεθούν με το κοριτσάκι, είναι παιδεραστές κανονικοί».

Για τον 42χρονο που επίσης έχει συλληφθεί, ο Δημήτρης Σούρας, είπε πως «είναι κτήνος, ένας διεστραμμένος. Γιατί να είναι άρρωστος; Τι θα πει άρρωστος; Είναι ένας άνθρωπος που ζει μέσα στον κόσμο, κάνει οικογένεια, δουλεύει, παράγει και είναι άρρωστος; Ο σεξουαλικά διεστραμμένος δεν είναι άρρωστος για να του δίνουμε εμείς χαρτιά».

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε και ο Μ. Συλλιγνάκης, επιχειρηματίας και Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης, ο οποίος αναφερόμενος στον 53χρονο είπε ότι «είχε ξεκινήσει από οδηγός και μετά έκανε μια επιχείρηση και χονδρικής πώλησης ειδών, είχε και συναλλαγές με το Δημόσιο».

Αποκάλυψε ότι ο 53χρονος συλληφθείς, «προσπάθησε να με προσεγγίσει με πλαστά χαρτονομίσματα», σημειώνοντας πως «Προσπαθούσε να “πουλησει” το προφίλ ότι έχει γνωριμίες και κάνει δουλειές και με το Δημόσιο. Η γυναίκα και ο γιός του ήταν κάπως πιο απόμακροι από αυτόν. Προσπαθούσε να βγάλει όλο το “πακέτο” που ήθελε να πουλήσει, για να δείξει ότι είναι ένας ευυπόληπτος πολίτης».

Από την πλευρά της, η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου πως υπάρχει ενδελεχής έρευνα και στοιχεία που έχουν «δέσει» την υπόθεση, ότι από την πρώτη στιγμή το ΑΤ Κολωνού και η αρμόδια υπηρεσία ανηλίκων της ΓΑΔΑ εργάστηκαν μεθοδικά για την ανάδειξη όσων συνέβαιναν, καθώς και ότι συνεχίζεται η έρευνα για τους «ενδιαφερόμενους» και τους «πελάτες» της 12χρονης.

Μάλιστα, επανέλαβε πολλάκις ότι η έρευνα προχωράει σε βάθος και ότι θα έλθουν όλα στο φως.

Εν τω μεταξύ, σάλο προκαλούν όσα είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η γιαγιά της 12χρονης, υποστηρίζοντας πως ο 53χρονος ζητούσε απο την ανήλικη να τις στείλει γυμνές φωτογραφίες με τα αδέλφια της.

Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωση του, ζητά οι Αρχές να δώσουν άμεσα στην δημοσιότητα τα στοιχεία των 213 βιαστών και υποψήφιων βιαστών της 12χρονης, αναφέροντας τα εξής:

«Η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη τις αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος παιδοβιαστών στην Αθήνα. Είναι ένας εξαιρετικά αποκρουστικός κρίκος σε μια αλυσίδα ανάλογων ιστοριών που υπογραμμίζουν την ανάγκη για ισχυρό κοινωνικό κράτος, πολιτικές προστασίας των πιο αδύναμων και πάταξη των πρακτικών εκμετάλλευσης που συχνά οδηγούν σε απάνθρωπες ατραπούς. Αυτή τη στιγμή προέχει η αποφασιστική στήριξη του 12χρονου θύματος και της οικογένειάς της. Βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης για να μην μείνει καμία σκιά συγκάλυψης ή ανοχής. Αυτή τη στιγμή προέχει η αλήθεια.

Οι Αρχές αφού καθυστέρησαν στην ανακοίνωση των στοιχείων των δύο συλληφθέντων για το βιασμό ενός 12χρονου παιδιού, θολώνουν τα νερά για τους 213 υποψήφιους βιαστές του. Το ερώτημα είναι απλό: ποιους καλύπτουν και δεν δίνουν τα στοιχεία στη δημοσιότητα ώστε να δώσουν τη δυνατότητα της αναγνώρισης στο θύμα και σε άλλα ενδεχόμενα θύματα. Δεν χωράνε άλλες καθυστερήσεις και υπεκφυγές- όπως έγινε στην περίφημη υπόθεση Λιγνάδη. Ας το γνωρίζουν αυτό οι Αρχές, ο αρμόδιος Υπουργός και η κυβέρνηση συνολικά».





