Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό - Εργοδότης 42χρονου: Δεν χωρά ο νους μου όσα αποκαλύφθηκαν (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 o εργοδότης του 42χρονου που κατηγορείται ότι βίασε την 12χρονη στον Κολωνό.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε o εργοδότης του 42χρονου που κατηγορείται ότι βίασε την 12χρονη, την οποία εξέδιδε υπό την απειλή όπλου ο 53χρονος στον Κολωνό.

Όπως είπε δεν το χωρά ανθρώπινος νους αυτό που έχει συμβεί και σημείωσε ότι όταν το έμαθε δεν μπορούσε να το χωνέψει.

«Δουλεύει στο μαγαζί μου για 8 χρόνια δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα» σημείωσε, ωστόσο ανέφερε ότι δεν μπορεί να ξέρει τι έχει ο κάθε άνθρωπος στα εσώψυχά του.

Ανέφερε ακόμα ότι ήξερε ότι ο 42χρονος έχε οικογένεια και μικρά παιδιά, ωστόσο δεν γνώριζε κάτι παραπάνω.

Σχετικά με το αν είχε δει ποτέ τον 53χρονο, που συνελήφθη για τον βιασμό της 12χρονης στον Κολωνό, την οποία εξέδιδε και σε άλλους άνδρες, για να ικανοποιούν τις αρρωστημένες ορέξεις τους, είπε ότι δεν το είχε δει ποτέ.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε και η γιαγιά της 12χρονης, που βρίσκεται στο επίκεντρο της φρικτής υπόθεσης βιασμού από αρκετούς άνδρες. Η γιαγιά της 12χρονης, λίγες ώρες μετά την συγκλονιστική μαρτυρία του θείου του κοριτσιού, είπε μεταξύ άλλων πως η σύζυγος του 53χρονου έδινε στην οικογένεια του κοριτσιού 10.000 ευρώ για να «κουκουλώσουν» την υπόθεση, αλλά και ότι ο 53χρονος ζητούσε από την 12χρονη να του στείλει γυμνές φωτογραφίες και από τα μικρότερα αδελφάκια της!

Εν τω μεταξύ, στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα το μεσημέρι τόσο ο 53χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε και εξέδιδε το 12χρονο κορίτσι έναντι, όσο και ο 42χρονος συγκατηγορούμενός του, που κατηγορείται ότι πλήρωσε για να βιάσει το παιδί.

