Βιασμός στον Κολωνό - Θείος 12χρονης: “Το παιδί ήταν τρομοκρατημένο, είχε εξαφανιστεί”

Ο θείος της 12χρονης μίλησε στον ΑΝΤ1 περιγράφοντας τι είδε και πώς κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά με την ανιψιά του.

Των Αντιγόνης Θάνου - Σπύρου Λεβειδιώτη

Ένας από τους ανθρώπους που ανακάλυψε όσα βίωνε το κοριτσάκι περιέγραψε στον ΑΝΤ1 όσα έγιναν όταν τον περασμένο Αύγουστο όταν ξεκίνησε να αποκαλύπτεται η αρρωστημένη δράση του 53χρονου.

«Μαζί με την αδελφή μου πήραμε το κινητό και ανακαλύψαμε αυτό το απίστευτο πράγμα, με το κάθαρμα. Είδε να την παίρνει αυτός και να ζητάει να πάει στο μαγαζί. Και που είσαι; Και μωρό μου και τι κάνεις και τι ράνεις; Και μας σηκώθηκαν οι τρίχες. Δεν το περιμέναμε», είπε ο θείος του παιδιού για τη στιγμή που ανακάλυψαν τι συμβαίνει με το παιδί.

Όπως λέει, τους τελευταίους μήνες το κορίτσι είχε αλλάξει συμπεριφορά. Έδειχνε απόμακρη και δεν πήγαινε στο σχολείο.

«Η οικογένεια ζούσε με ένα επίδομα κάθε τρεις μήνες. Ήδη δεν είχαμε δουλειά, δεν είχαμε… Το κορίτσι μετά έφυγε και από το σχολείο, το έψαχναν. Είχε χαθεί δύο ώρες μια φορά, μετά κατά λάθος άκουσα να μιλάει με ένα Πακιστανό και να λέει δώσε μου 50 ευρώ, πάρε 60, πάρε. Της λέω τι γίνεται; Και λέει 'κάνεις λάθος θείε, έδινα ένα κινητό. Δεν κατάλαβα τίποτα, δεν είχα δει άνδρες, εγώ, μεγάλους. Αυτός κάπου αλλού τα κανόνιζε τα ραντεβού του. Δεν συμβαίνουν αυτά, σαν τρομοκρατημένη ήταν. Ήταν νευριασμένο το παιδί, είχε αλλάξει η συμπεριφορά του ολόκληρη. Να παίρνει ναρκωτικά ρώταγα τα άλλα τα παιδιά εδώ. Δεν ξέρανε τίποτα».

Μέσα σε περισσότερες από 1000 σελίδες οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων καταγράφουν όσα προέκυψαν από την εδώ και περίπου ένα μήνα έρευνα που έκαναν για τη δράση του 53χρονου στον Κολωνό ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε και εξέδιδε το κορίτσι.

«Προφανώς όμως ο κύριος αυτός, πάντα σε εισαγωγικά το κύριος, αυτούς που προσέλκυε τους έλεγε ότι πρόκειται για ανήλικο, όχι για 12 χρονών αλλά για ένα κορίτσι 16, 17 χρονών», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η δικηγόρος της οικογένειας, Ασπασία Ταραχοπούλου .

Από τον Απρίλιο προσέγγισε το παιδί, που το είχε στη δουλειά για να τον βοηθάει, και τον Ιούνιο ξεκίνησε τις πράξεις σε βάρος του. Στη συνέχεια έφτιαξε το προφίλ στην πλατφόρμα γνωριμιών και ακολούθησαν τα ραντεβού με τους πελάτες.

Ο Κωνσταντίνος Χυτας, γενικός γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, σημείωσε ότι, οι συνάδελφοί του, «κατόρθωσαν με μεράκι, φιλότιμο, επαγγελματισμό και υπερεργασία να οδηγήσουν τον δράστη της υπόθεσης που συγκλόνισε το πανελλήνιο στη Δικαιοσύνη».

Ο 53χρονος κρατείται στον 7ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής από το βράδυ της Παρασκευής όταν συνελήφθη. Δεν έχει δεχθεί καμία επίσκεψη. Δεν πήγαν να τον δουν ούτε η σύζυγός του ούτε ο γιος του.

Στα ίδια κρατητήρια βρίσκεται και ο 42χρονος. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής κατ’ εξακολούθηση, ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε ότι νόμιζε πως το παιδί ήταν 17 ετών. «Δεν ήξερα ότι είναι τόσο μικρή», φέρεται να είπε.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο 53χρονος να έχει ρίξει τα δίχτυα του και σε άλλα παιδιά στη γειτονιά που δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια.

«Δεν είχε υπάρξει η παραμικρή υπόνοια στην οικογένεια ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να προβεί σε τέτοιες πράξεις σε βάρος ενός παιδιού», είπε η δικηγόρος της οικογένειας.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο το πρωί. Σε βάρος του 53χρονου ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για διακεκριμένη εμπορία ανθρώπων και οπλοκατοχή.

