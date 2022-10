Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: απολογία του 53χρονου με διορισμένο δικηγόρο (εικόνες)

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι δυο συλληφθέντες. Ποιες κατηγορίες τους αποδίδονται.

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν ο 53χρονος και ο 42χρονος συγκατηγορούμενος που στην υπόθεση σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης του 12χρονου κοριτσιού στον Κολωνό.

Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται με τον 53χρονο να καλείται να δώσει εξηγήσεις για βαρύτατες κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος του.

Ο 53χρονος κατηγορούμενος φέρεται να προσέρχεται στον Ανακριτή χωρίς συνήγορο με μία δικογραφία που βρίθει στοιχείων σε βάρος του, μεταξύ των οποίων απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, αλλά και καταθέσεις. Για την υπεράσπιση του κατηγορούμενου θα διοριστεί αυτεπάγγελτα από τον ανακριτή δικηγόρος. Εφόσον αποδεχθεί τον διορισθεντα συνήγορο, θα πρέπει να δοθεί χρόνος για να ενημερωθεί επί της δικογραφίας ο δικηγόρος.

Ωστόσο, σήμερα, εκπνέει το όριο των πέντε ημερών που μπορεί να κρατείται χωρίς απολογία, οπότε ο 53χρονος ή θα συναινέσει για την παράταση της κράτησής του αν ζητήσει προθεσμία ο δικηγόρος ή θα απολογηθεί χωρίς δικηγόρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας, δρούσε μεθοδικά κυρίως μέσω του διαδικτύου με προφίλ που φαίνονταν να ανήκαν στη 12χρονη, τα οποία στην πραγματικότητα διαχειριζόταν ο ίδιος.

Αποκαλύψεις σχετικά με τη δράση του έκανε στον ΑΝΤ1 η γιαγιά της ανήλικης, η οποία μεταξύ άλλων τόνισε πως ο 53χρονος, έστελνε μηνύματα στη 12χρονη ζητώντας γυμνές φωτογραφίες, τόσο δικές της όσο και από τα αδέρφια της.

Ακόμη, μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ο θείος της ανήλικης, είπε ότι στην λίστα των υποψήφιων βιαστών του παιδιού βρισκόταν και παντρεμένο ζευγάρι που επεδίωκε να κλείσει ερωτικό ραντεβού με το παιδί, ενώ αποκάλυψε και τα χυδαία μηνύματα που δεχόταν η 12χρονη στο κινητό της.

Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθεί σήμερα και ο έτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση του 12χρονου παιδιού, ο οποίος φέρεται να πλήρωσε τον 53χρονο για να έρθει σε επαφή με το κοριτσάκι.

