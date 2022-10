Μαγνησία

Βόλος: γυναίκα γέννησε νεκρό το μωρό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομορφότερη ημέρα της ζωής ενός ζευγαριού, μετατράπηκε ξαφνικά σε εφιάλτη.

Ανείπωτη η θλίψη για μια οικογένεια στον Βόλο, όταν μια γυναίκα, πήγε να γεννήσει και το μωρό της ήταν νεκρό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, μία νεαρή γυναίκα μετέβη στο Νοσοκομείο του Βόλου για να φέρει στον κόσμο το αγοράκι που κυοφορούσε. Όμως κατά τη διάρκεια της γέννας, διαπιστώθηκε ότι το παιδί δε βρισκόταν στη ζωή.

Η ημέρα χαράς μετατράπηκε σε εφιάλτη για την οικογένεια με τον ξαφνικό αυτό θανατο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το έμβρυο αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν είχε διαγνωστεί εγκαίρως και γεννήθηκε νεκρό.

Ο πατέρας του μωρού σε έξαλλη κατάσταση, αναζητούσε ευθύνες στους γιατρούς που δεν αντιλήφθηκαν νωρίτερα τον θάνατο του εμβρύου και δεν είχαν διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα στη διάρκεια της κύησης, ενώ επικράτησαν οι πιο ψύχραιμοι για να συγκρατήσουν την οργή του.

Πηγή: TheNewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός στον Κολωνό - Γιαγιά 12χρονης: ο 53χρονος ζητούσε γυμνές φωτογραφίες με τα αδέλφια της (βίντεο)

O γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ πήρε στο κυνήγι... αλεπού (βίντεο)

12 Οκτωβρίου 1944: Η Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς (εικόνες)