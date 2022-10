Κοινωνία

Κολωνός - Καταγγελία: Σε οίκο ανοχής πήγαινε την 12χρονη κι άλλα παιδιά ο 53χρονος

Τον 53χρονο καταγγέλλει υποστηρίζοντας ότι έχει και οπτικό υλικό η Κωνσταντίνα Καρατζιώτη.

Σε σειρά καταγγελιών προέβη η Κωνσταντίνα Καρατζιώτη, η γυναίκα που με ένα usb στο χέρι της εμφανίστηκε έξω από τα δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι, είναι η πρόεδρος των εκδιδόμενων γυναικών Ελλάδος.

Σύμφωνα με την καταγγελία της Κ.Καρατζιώτη, ο 53χρονος είχε πάει την 12χρονη στον οίκο ανοχής που η ίδια διατηρεί στο Γκάζι, μαζί με επώνυμους πελάτες.

Η ίδια προχώρησε και σε περαιτέρω καταγγελία, λέγοντας ότι, ο κατηγορούμενους είχε πάει κι άλλα παιδιά εκεί.

Μάλιστα, η γυναίκα είπε ότι, αναγνώρισε τον 53χρονο αφού τον είδε στις φωτογραφίες που δημοσίευσε χθες η Ελληνική Αστυνομία και προσήλθε αυτοβούλως στον ανακριτή.

Οι δηλώσεις που έκανε η Κωνσταντίνα Καρατζιώτη στους δημοσιογράφους, έξω από το δικαστήριο.

«Γειά σας. Είμαι η πρόεδρος των εκδιδομένων γυναικών Ελλάδος, η καινούρια. Ήρθα να καταθέσω σήμερα γι' αυτό το τέρας στην ανακρίτρια. Δεν με δέχθηκε βέβαια γιατί θα δεχθεί τα δυο άτομα αυτά.

Ερχόταν στον χώρο μου, εκεί που έχω τον οίκο ανοχής στο Γκάζι, να μην πούμε οδό. Και έφερνε και το ανήλικο κορίτσι ... Το έφερνε να πάει με πελάτες -και επώνυμους πελάτες.

Δεν το ήξερα εγώ, δεν ήμουν εκεί, ήταν η υπηρεσία εκεί. Αυτό γινόταν επί δύο μήνες, πριν από τρεις μήνες ... Κανείς δεν έκανε καταγγελία, γιατί φοβόταν. Είχε φέρει κι άλλα παιδιά, και κάτι τσιγγανάκια και κάτι από τον Κολωνό.

Ο χώρος μου είναι για ένα άτομο, δεν είναι για 15. Εγώ δεν το ήξερα ... Χθες που είδα τη φωτογραφία του, τον αναγνώρισα και γι' αυτό ήρθα μόνη μου, χωρίς να με καλέσει κάποιος.

Στο στικάκι έχω κάμερες και προτζέκτορα. Θα το δείτε και θα καταλάβετε. Έχει μέσα τον κατηγορούμενο και έχει και το κορίτσι που φαίνεται φάτσα κάρτα. Όχι, δεν το έχω καταθέσει στο ΑΤ. Το πήρα χθες το βράδυ και ήρθα σήμερα να καταθέσω. Η ανακρίτρια μου είπε αφήστε το τηλέφωνό σας και θα σας καλέσω».

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι, μεταξύ των ατόμων που εμφανίζονται στο στικάκι, υπάρχουν ηθοποιοί, πολιτικοί και καλλιτέχνες.

