Βιασμός στον Κολωνό: Συνελήφθη ο πατέρας της 12χρονης

Για ποιο λόγο οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 41χρονου.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα το πρωί, χθες το απόγευμα συνελήφθη ο 41χρονος πατέρας της 12χρονης γιατί σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της οικογένειας, εντοπίστηκε μικροποσότητα ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος είναι γνώριμος των Αρχών και έχει μπει στο παρελθόν στη φυλακή, αλλά η σύλληψη του αυτή τη φορά είναι για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του και δεν σχετίζεται με την πολύκροτη υπόθεση της 12χρονης.

Σε ότι αφορά την υπόθεση του βιασμού και της έκδοσης του κοριτσιού, πληροφορίες αναφέρουν ότι επίκειται η σύλληψη ακόμη ενός ατόμου, από το οικογενειακό περιβάλλον του 53χρονου που έχει συλληφθεί και κρατείται.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο δικηγόρος Βασίλης Χρονόπουλος, ο οποίος διορίστηκε από το δικαστήριο και στην διάρκεια της απολογίας τους, εκπροσώπησε τον 53χρονο και τον 42χρονο που συνελήφθησαν για τον βιασμό και την εκπόρνευση της 12χρονης στον Κολωνό. Όπως ανέφερε, ο 42χρονος, που ομολόγησε πως βίασε (σημ: ο ίδιος τις περιγράφει ως σεξουαλικές επαφές) την ανήλικη πολλές φορές, έναντι αμοιβής, πλέον έχει διορίσει δικό του δικηγόρο που χαράσσει την υπερασπιστική γραμμή του.

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενη στο θέμα του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό, διαβεβαίωσε ότι θα χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και συμπλήρωσε ότι το σχολείο έχει ενισχυθεί με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους για να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα ενδέχεται να παρουσιαστούν.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε η γιαγιά της 12χρονης, που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης βιασμού από άνδρες, για την οποία έχουν ήδη συλληφθεί τόσο ο 53χρονος που φέρεται να την βίαζε και να την εξέδιδε, όσο και ένας 42χρονος ο οποίος φέρεται να έχει βιάσει πολλές φορές το κορίτσι.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Πέμπτη ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος αναμένει να παραλάβει όλη την δικογραφία την υπόθεση του βιασμού και της εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό, προκειμένου, όπως ανέφερε, να αποφασίσει εάν θα αναλάβει την νομική υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειας της. Σχετικά με την σύλληψη της μητέρας και την απόδοση σε αυτήν κατηγοριών μεταξύ των οποίων για διακεκριμένη μαστροπεία και ουσιαστική εκπόρνευση του ίδιου του 12χρονου παιδιού της, ο κ. Λύτρας ανέφερε πως «είναι κατηγορηματική η μητέρα. Αρνείται την κατηγορία αυτή και κάθε κατηγορία».

