Βιασμός στον Κολωνό – Κεραμέως: Θα χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση

Τι είπε για την έξαρση των φαινομένων βίας μέσα και γύρω από τα σχολεία, αλλά και τους φόβους για προβλήματα στη θέρμανση στα σχολεία ενόψει του χειμώνα.

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενη στο θέμα του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό, διαβεβαίωσε ότι θα χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και συμπλήρωσε ότι το σχολείο έχει ενισχυθεί με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους για να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα ενδέχεται να παρουσιαστούν.

Ανάλογη πρωτοβουλία για την οικογένεια και το περιβάλλον της 12χρονης, με τη συνδρομή ειδικών έχει ληφθεί από το Δήμο Αθηναίων.

Η κυρία Κεραμέως ερωτηθείς για την έξαρση των φαινομένων βίας μέσα και γύρω από τα σχολεία, απάντησε ότι πέραν του αξιόποινου των πράξεων για το οποίο μεριμνούν οι αρμόδιες Αρχές, το Υπουργείο Παιδείας έχει στελεχώσει τα σχολεία με ειδικούς συμβούλους, όπως κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, ενώ θέσπισε και το θεσμό του Συμβούλου Σχολικής Ζωής.

Παράλληλα είναι συνεχείς και οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών γύρω από τα θέματα της παραβατικότητας των ανηλίκων και του σχολικού εκφοβισμού.

Σε ότι αφορά τον επερχόμενο χειμώνα και τη θέρμανση στα σχολεία, η κυρία Κεραμέως διαβεβαίωσε ότι έχει ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα για να κυλήσουν όλα ομαλά. Για το λόγο αυτό, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, δόθηκαν επιπλέον 64 εκατομμύρια ευρώ στους δήμους μέσω των οποίων θα πάνε στις σχολικές επιτροπές για να διατεθούν για την θέρμανση των σχολείων.

