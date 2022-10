Κοινωνία

Λύτρας για βιασμό στον Κολωνό: Η μητέρα θα έκανε την καταγγελία, αν είχε εμπλοκή στην υπόθεση;

Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος για όσα συζήτησε με τα αδέλφια της 12χρονης. Τι απαντά η μητέρα του κοριτσιού για τα εμβάσματα στον λογαριασμό της απο τον 53χρονο.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Πέμπτη ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος αναμένει να παραλάβει όλη την δικογραφία την υπόθεση του βιασμού και της εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό, προκειμένου, όπως ανέφερε, να αποφασίσει εάν θα αναλάβει την νομική υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειας της.

Σχετικά με την σύλληψη της μητέρας και την απόδοση σε αυτήν κατηγοριών μεταξύ των οποίων για διακεκριμένη μαστροπεία και ουσιαστική εκπόρνευση του ίδιου του 12χρονου παιδιού της, ο κ. Λύτρας ανέφερε πως «είναι κατηγορηματική η μητέρα. Αρνείται την κατηγορία αυτή και κάθε κατηγορία».

«Μίλησα στο τηλέφωνο με τα υπόλοιπα παιδιά και μου είπαν δεν υπάρχει ούτε μια περίπτωση να εμπλέκεται η μητέρα στην υπόθεση βιασμού της 12χρονης», είπε ο κ. Λύτρας.

Σχετικά με τα στοιχεία στην δικογραφία που «εμπλέκουν» την μητέρα, ο δικηγόρος ανέφερε ότι «όλη η εμπλοκή της φέρεται να υπάρχει για δύο καταθέσεις 20 και 25 ευρώ, που έγιναν από τον 53χρονο κατηγορούμενο στον λογαριασμό της μητέρας της 12ζχρονης και υποτίθεται ότι αυτά είναι “αμοιβές” για τις εργασίες που έκανε το κοριτσάκι στο μαγαζί του».

«Η μητέρα έκανε την καταγγελία, τώρα να πάει να κάνει την καταγγελία και να έχει τέτοια εμπλοκή;», αναρωτήθηκε ο Απόστολος Λύτρας, προσθέτοντας πως εξ όσων του έχει μεταφερθεί «δεν γνωρίζει οτιδήποτε έχει να κάνει με κινήσεις του τραπεζικού λογαριασμού της», σχολιάζοντας πληροφορίες πως στον λογαριασμό της μητέρας έχουν γίνει καταθέσεις και από άλλους άνδρες, με ποσά που φέρεται πως αντιστοιχούν στο αντίτιμο για τον βιασμό του παιδιού της.

Ο κ. Λύτρας είπε ακόμη πως η έρευνα πρέπει να εστιαστεί στους υπόλοιπους «ενδιαφερόμενους» για να βιάσουν το κορίτσι, λέγοντας «μου κάνει λίγο ότι “η μπάλα πάει στην εξέδρα” καθώς το θέμα είναι η λίστα με τα 213 πρόσωπα».

«Δεν ξεκινάει κάποιος να βιάζει ανήλικα παιδιά στα 53 του. Προφανώς αυτό έχει ξανασυμβεί και υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν πέσει θύματα βιασμού», επεσήμανε ο Απόστολος Λύτρας.

