Βιασμός 12χρονης - Λύτρας: οι καταθέσεις χρημάτων στην μητέρα έγιναν από άτομα σχετικά με τον 53χρονο

Τι είπε ο δικηγόρος της μητέρας για το ένταλμα σύλληψης και όσα υποστηρίζει η 37χρονη για την υπόθεση του βιασμού και της εκπόρνευσης του 12χρονου κοριτσιού.

Στην ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε το Σάββατο ο Απόστολος Λύτρας, συνήγορος της μητέρας της 12χρονης, που βιαζόταν κατά συρροή και εκπορενυόταν.

Κληθείς να σχολιάσει την νέα σύλληψη άνδρα, ο οποίος είχε βιάσει την ανήλικη τουλάχιστον δύο φορές, ο δικηγόρος είπε πως δεν έχει κάποια ειδική ενημέρωση, είπε όμως πως «σίγουρα θα υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις» εμπλεκόμενων στην υπόθεση και μάλιστα, όπως ανέφερε, μέσα στην ημέρα.

Συνομιλώντας με την Φαίη Μαυραγάνη, ο κ. Λύτρας υποστήριξε πως η μητέρα της 12χρονης «δεν ήξερε για τα εμβάσματα, γίνονταν σε λογαριασμό που δεν χρησιμοποιούσε. Το κορίτσι είχε δώσει το iban του λογαριασμού και την κάρτα αναλήψεων στον 53χρονο».

«Φαίνονται τα ονόματα που έχουν κάνει τις καταθέσεις στον λογαριασμό της μητέρας. Είναι σε σχέση και σε συνδυασμό με τον 53χρονο οι καταθέσεις αυτές. Υπάρχει ένα όνομα καταθέτη που φαίνεται, σε άλλες περιπτώσεις φαίνονται μόνο οι λογαριασμοί και μένει να ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία το κάθε όνομα πίσω από κάθε λογαριασμό», είπε ο κ. Λύτρας.

Ο συνήγορος της 37χρονης ανέφερε πως «Η μητέρα λέει πως δεν έχει σχέση με τους βιασμούς του παιδιού, αλλά δεν το λέει μόνο η μητέρα. Το λέει και η 12χρονη, το λέει και η θεία του κοριτσιού από όπου ξεκίνησε η αποκάλυψη όλων. Η μητέρα δεν είχε καταλάβει κάτι ούτε η 19χρονη αδελφή της 12χρονης».

Σχετικά με το ένταλμα σύλληψης της μητέρας, ενώ αρχικώς προσπάθησε να το συνδέσει αποκλειστικά και μόνο με την ανάγκη ύπαρξης του, ώστε να δοθούν οι εντολές για άρση του απορρήτου της 37χρονης, ο κ. Λύτρας εν συνεχεία είπε ότι ορθώς εκδόθηκε.

«Εάν δεν υπήρχε το ένταλμα σύλληψης της μητέρας, δεν θα μπορούσε να γίνει άρση του τραπεζικού απορρήτου και του απορρήτου επικοινωνιών της μητέρας. Ίσως έγινε για αυτό η σύλληψη της μητέρας, αυτό περνάει από το μυαλό μου», είπε αρχικώς ο κ. Λύτρας, επισημαίνοντας πάντως ύστερα από λίγο ότι «ορθώς βγήκε το ένταλμα σύλληψης της μητέρας, καθώς υπάρχουν κάποια στοιχεία, όπως οι καταθέσεις, τα εμβάσματα και οι επικοινωνίες με τον 53χρονο, ορθώς βγήκε».

