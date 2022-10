Κοινωνία

Βιασμός στον Κολωνό: τα “καρφώματα”, τα λεφτά, τα οπλα και οι 213 “άγνωστοι”

Αποκαλύψεις, νέα στοιχεία, μαρτυρίες που ρίχνουν φως στην δυσώδη υπόθεση και οι δυσκολίες στην έρευνα για τον εντοπισμό όσων ανδρών έχουν βιάσει την 12χρονη.

Μία εβδομάδα συμπληρώνεται από την σύλληψη του 53χρονου και του 42χρονου, για την υπόθεση του βιασμού της 12χρονης και την εκπόρνευση του κοριτσιού. Από το απόγευμα της Τετάρτης, η μητέρα της ανήλικης παραμένει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και θα απολογηθεί τη Δευτέρα. Δεν βρίσκεται στα κρατητήρια, αλλά σε άλλο όροφο και πιο συγκεκριμένα σε ένα χώρο του Τμήματος Ανηλίκων, ώστε να μην είναι κοντά με τους άλλους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση.

Όπως δήλωσε η συνήγορος της μητέρας, Ασπασία Ταραχοπούλου, η 37χρονη «δεν είναι σε καλή κατάσταση, είναι πολύ χάλια, δεν τρώει, δεν πίνει. Αρνείται…».

Οι δύο άνδρες αναμένεται το Σάββατο να οδηγηθούν στις φυλακές. Ο 53χρονος, που δεν έχει δεχθεί καμία επίσκεψη, θα κρατηθεί στα Γρεβενά, ενώ ο 42χρονος, ο οποίος έχει δεχθεί την επίσκεψη της αδελφής του, θα κρατηθεί στις Φυλακές Τρίπολης.

Προκλητικές καταθέσεις από τους συλληφθέντες

Στην απολογία του, ο 53χρονος, εμπλέκοντας εμμέσως και την μητέρα της 12χρονης, ανέφερε στις Αρχές «Όταν είχα ρωτήσει τη μικρή τι της έλεγε η μητέρα της που την έβλεπε να γυρίζει αργά στο σπίτι με 50ευρα, μου είχε απαντήσει: "Της έχω πει ότι φροντίζω μία γιαγιά". Πιστεύω ότι η μητέρα γνώριζε τι συνέβαινε».

Στην δική του κατάθεση, ο 42χρονος ανέφερε πως «Η 12χρονη με προκαλούσε, είχαμε βρεθεί πίσω από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού. Το παιδί με πίεζε να βρισκόμαστε. Έχω βρεθεί μαζί της λίγες φορές».

Πριν από μία εβδομάδα οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανηλίκων περνούσαν χειροπέδες στους δύο άνδρες. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα ώστε να διαπιστώσουν πόσα άτομα εμπλέκονται στην δυσώδη αυτή υπόθεση και με ποιο τρόπο.

Ο πατέρας της 12χρονης, που συνελήφθη καθώς κατά την διάρκεια έρευνας, που έγινε στο σπίτι όπου διέμενε, βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών, αφέθηκε ελεύθερος, μέχρι την δίκη του, που έχει προσδιοριστεί για τις 26 Οκτωβρίου.

Σε «αρχικό στάδιο» η έρευνα για τους 213 «υποψήφιους»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο αστυνομικός συντάκτης, Μανώλης Ασαριώτης, η έρευνα του Τμήματος Ανηλίκων για την υπόθεση βρίσκεται ουσιαστικά στο 10 %, ενώ κρίσιμες για τις εξελίξεις θεωρούνται οι απαντήσεις που θα δοθούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

Εκεί, οι ειδικοί προσπαθούν να «ταυτοποιήσουν» τις περισσότερες από 200 επαφές - συνδέσεις, που επισκέφθηκαν το προφίλ που είχε στήσει ο 53χρονος για την 12χρονη, σε πλατφόρμα γνωριμιών.

Πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία, αλλά όσα και όποια στοιχεία προκύπτουν μέσω του Τμήματος Ανηλίκων, θα διαβιβάζονται στην Ανακρίτρια και εκείνη θα αποφασίζει για τις επόμενες ενέργειες. Κάθε φορά που θα προκύπτει εμπλοκή κάποιου προσώπου, θα προχωρά η διαδικασία της σύλληψης.

Τα μηνύματα της μητέρας με τον 53χρονο

Η μητέρα της 12χρονης μπήκε στο κάδρο των ερευνών καθώς οι αστυνομικοί, εντόπισαν τα μηνύματα, που είχε ανταλλάξει με τον 53χρονο επιχειρηματία που έχει συλληφθεί. Μετά τις αποκαλύψεις, στο μικροσκόπιο των Αρχών, μπαίνουν και τα άλλα παιδιά της οικογένειας.

Στις 2 Σεπτεμβρίου η θεία της 12χρονης η οποία φιλοξενεί το παιδί για διακοπές στην Λευκάδα, βρίσκει τα χυδαία μηνύματα του 53χρονου στο κινητό του κοριτσιού και ενημερώνει την μητέρα του. Εκείνη αμέσως αναζητά τον 53χρονο κατηγορούμενο και του ζητά εξηγήσεις. Στην αρχή μοιάζει σοκαρισμένη…

Διάλογος της μάνας με τον 53χρονο

Μητέρα 12χρονης: Έχουν το προφίλ σου. Θα τα ψάξουν όλα στο Τμήμα. Σε ανήλικο. Τα έχει φωτογραφίες όλα. Τι έλεγες… Με το ανήλικο ήθελες … παιδεραστή;;;

Έχουν το προφίλ σου. Θα τα ψάξουν όλα στο Τμήμα. Σε ανήλικο. Τα έχει φωτογραφίες όλα. Τι έλεγες… Με το ανήλικο ήθελες … παιδεραστή;;; 53χρονος: Εγώ; Έλα από εδώ σου λέω.

Εγώ; Έλα από εδώ σου λέω. Μητέρα 12χρονης: Θα βρω τη γυναίκα σου, τον γιο σου, σε είχα προειδοποιήσει. Τα έχει όλα η θεία της στα χέρια της. Όλα. Έχω χάσει πάσα ιδέα. Με κατέστρεψες. Με το 12χρονο; Θα σε θάψω.

Θα βρω τη γυναίκα σου, τον γιο σου, σε είχα προειδοποιήσει. Τα έχει όλα η θεία της στα χέρια της. Όλα. Έχω χάσει πάσα ιδέα. Με κατέστρεψες. Με το 12χρονο; Θα σε θάψω. 53χρονος: Τι λες; Έλα από εδώ…

Τι λες; Έλα από εδώ… Μητέρα 12χρονης:Θα σε εξαφανίσω. Τα βρήκε όλα η θεία της. Στα κινητά της. Της τα πήρε με το ζόρι από τα χέρια την ώρα που έγραφες στο παιδί και είδε. Τα κινητά της θα πάνε στο τμήμα στους ειδικούς και θα ελέγξουν αν είσαι εσύ ή όχι. Έχει αναλάβει η θεία της, από εκεί.

Ο θείος της 12χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, έχει αποκαλύψει πως «Εκείνη (η θεία) τα βρήκε (τα μηνύματα), της άρπαξε το κινητό από τα χέρια. Η μικρή σάστισε, έδειξε ρε παιδί μου ότι... κατάλαβε αμέσως η θεία ότι κάτι κακό συμβαίνει. Το μόνο κακό που έκανε η θεία ήταν ότι πάνω στην ταραχή της, πήρε αυτό το τέρας τηλέφωνο, του είπε: "Ποιος είσαι εσύ ρε ξεφτιλισμένε που μιλάς με τη μικρή;". "Εσύ", της λέει, "ποια είσαι; Και δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τι θα μου κάνεις; Και δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα!" Και του λέει η θεία: "Εγώ δεν σε ξέρω αλλά ούτε εσύ με ξέρεις και να μάθεις ότι εγώ είμαι αυτή που θα σε θάψω ζωντανό!".

Η θεία από την Λευκάδα, η οποία από όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, είναι η γυναίκα που έσωσε το κορίτσι από την φρίκη της κακοποίησης, όταν βρίσκει τα μηνύματα αναλαμβάνει να διαχειριστεί την τραγική υπόθεση. Σχεδόν υποχρεώνει την μητέρα να φτάσει έως το αστυνομικό τμήμα για να κάνουν καταγγελία.

Η μητέρα του παιδιού όμως, σε νέα μηνύματα που στέλνει στον 53χρονο, μοιάζει να φοβάται και η ίδια για αυτήν την εξέλιξη. Ενώ, οι απαντήσεις του βασικού κατηγορουμένου προς την 37χρονη, «δείχνουν» εμπλοκή της μητέρα στην φρίκη. Το ότι η μητέρα του θύματος δεν αιφνιδιάζεται, είναι εκείνο που έκανε τις Αρχές να την βάλουν στο κάδρο των ερευνών.

Διάλογος της μάνας με τον 53χρονο

Μητέρα 12χρονης: Τα κινητά της θα πάνε στο τμήμα στους ειδικούς και θα ελέγξουν αν είσαι εσύ ή όχι. Έχει αναλάβει η θεία της, από εκεί.

Τα κινητά της θα πάνε στο τμήμα στους ειδικούς και θα ελέγξουν αν είσαι εσύ ή όχι. Έχει αναλάβει η θεία της, από εκεί. 53χρονος: Σου είπα έλα να τα πούμε.

Σου είπα έλα να τα πούμε. Μητέρα 12χρονης: Να το ανοίξεις εκεί που πρέπει το στόμα σου. Εκεί που θα σε πάρουν, να το σηκώσεις και να τα πεις.

Να το ανοίξεις εκεί που πρέπει το στόμα σου. Εκεί που θα σε πάρουν, να το σηκώσεις και να τα πεις. 53χρονος: Σου είπα ηρέμησε, αλλά αν με πάνε μέσα …

Σου είπα ηρέμησε, αλλά αν με πάνε μέσα … Μητέρα 12χρονης: Ναι; Παρακάτω λέγε. Θα πάω κι εγώ. Ανώμαλε, παιδεραστή. Έχει φρικάρει η θεία της. Έχει ανοίξει και το άλλο κινητό του παιδιού και βλέπει όλα τα βίντεο, τα πάντα. Πάει στο τμήμα. Δεν τη γλιτώνεις, σήμερα μας έχει τρελάνει οικογενειακώς. Μας κατέστρεψες.

Ο θείος της 12χρονης είπε πως «Το κινητό της το πήρε (η θεία) γιατί ήταν όλη μέρα με ένα κινητό στα χέρια! Της το βούτηξε απ' τα χέρια, έτσι για πλάκα, να της το πάρει απ' τα χέρια. Και της είχε πει: "Δεν θα πηγαίνεις πουθενά", γιατί της είχε πει η γιαγιά της, γι' αυτό το μαγαζί που πήγαινε η μικρή και καθάριζε. Της είχε πει: "δεν θα ξαναπάς ποτέ σε αυτό το μαγαζί", χωρίς να ξέρουμε κάτι. "Δεν θα ξαναπάς πουθενά, ό,τι θες, θα στο στείλω εγώ"».

Η φερόμενη εμπλοκή της μητέρας στους βιασμούς της 12χρονης κόρης της, είχε ως αποτέλεσμα οι Αρχές να ερευνούν και αν τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας έχουν υποστεί κακοποίηση. Τα 6 ανήλικα παιδιά της οικογένειας φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Παίδων και παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγους.

Νέες φωτογραφίες της 12χρονης με λεφτά και όπλα

Εν τω μεταξύ, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» παρουσιάστηκαν νέες φωτογραφίες - ντοκουμέντο οι οποίες είχαν αναρτηθεί στα social media της 12χρονης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αμέτρητα προφίλ.

Στις φωτογραφίες φαίνονται χιλιάδες ευρώ, ενώ σε άλλες όπλα, μια καραμπίνα και πτυσσόμενοι σουγιάδες.





Η εκπομπή «Το Πρωινό» παρουσίασε και βίντεο - ντοκουμέντο, από το δωμάτιο όπου εξετάστηκε η 12χρονη στην ΓΑΔΑ.





Την ίδια ώρα, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση φέρονται να είναι η πρώην σύζυγος και ο γιος του 53χρονου κατηγορούμενου για βιασμό και μαστροπεία της 12χρονης, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν ήξεραν τίποτα από αυτά που κατηγορείται ότι έκανε ο 53χρονος.

Μια γυναίκα από το στενό περιβάλλον της οικογένειας του 53χρονου μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

«Έχουν διαρραγεί δια παντός οι σχέσεις του μετά από όσα έμαθαν για τις κατηγορίες βιασμού και μαστροπείας. Δεν θέλουν να τον ξαναδούν. Δεν πήγαν να τον δουν ούτε στην Ασφάλεια, ούτε στην ΓΑΔΑ. Δεν ασχολήθηκαν καν να του βρουν έναν δικηγόρο, που δεν τον αναλάμβανε κανένας. Ντρέπονται για όσα έκανε. Τους κατέστρεψε. Άλλωστε εκείνη και ο 53χρονος ζούσαν χωριστά – παρ’ ότι στο ίδιο σπίτι – εδώ και τρία χρόνια. Όμως μόλις η μητέρα του κοριτσιού της έδειξε τα μηνύματα, η ρήξη ήταν κάθετη και τον έδιωξε από το σπίτι. Από τις αρχές Σεπτέμβρη, ένα μήνα τώρα, ο 53χρονος είχε αναγκαστεί να μείνει στο μαγαζί του, μέχρι να το συλλάβουν» είπε και πρόσθεσε:

«Όμως ο γιος του και η μητέρα του έως τότε ήξεραν μόνο για χυδαία μηνύματα. Η μάνα της 12χρονης, της είχε μιλήσει μόνο για παρενόχληση, όχι για βιασμούς και κυκλώματα μαστροπείας, τα οποία ακούνε τώρα για πρώτη φορά από τον Τύπο. Τότε αμέσως τον έδιωξε από το σπίτι, του ζήτησε διαζύγιο και μάλιστα συναινετικό, γιατί ήθελε να τελειώσει γρήγορα μαζί του. Τι άλλο να κάνει; Δεν μπορεί να υπάρχει απαίτηση να πηγαίνει η ίδια να τον καταγγείλει, όταν γνώριζε μόνο για κάποια μηνύματα. Άλλωστε, στον ποινικό κώδικα δεν υπάρχει υπόθαλψη εγκληματία μεταξύ συγγενών. Και όσοι σε δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι ο γιος του 53χρονου και η πρώην γυναίκα του γνώριζαν και συγκάλυπταν και ότι αναμένεται ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους, να περιμένουν αγωγές».

Ο ποινικολόγος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου για την πολύκροτη υπόθεση του Κολωνού.

Ο ποινικολόγος σημείωσε πως «έως τον Δεκέμβριο του 2021 ο βιασμός ήταν κακούργημα με κάθειρξη έως 15 ετών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας έφερε νόμο για βιασμό ανηλίκου με μόνο μία ποινή: Ισόβια κάθειρξη. Αυτό ψηφίστηκε ομόφωνα από όλα τα κόμματα της Βουλής».

Συνέχιζε λέγοντας πως «Βιασμός υπάρχει όταν υπάρχει το στοιχείο της βίας. Όταν έχεις ένα παιδί 12 ετών δεν έχει την κρίση και έτσι πάλι βιασμός είναι σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης η σεξουαλική επαφή, δεν έχει βούληση το 12χρονο, να έρθει σε σεξουαλική επαφή με συναίνεση».

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, όπως σημείωσε «οι “πελάτες” αντιμετωπίζουν ποινή καθείρξεως έως 15 έτη, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί, δεν τεκμαίρεται, δεν υπάρχει συναίνεση, είναι βιασμός και προβλέπεται ποινή ισοβίων».

Ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ότι «έχουμε να κάνουμε με μία πρωτόγνωρη υπόθεση για τα ελληνικά δεδομένα. Θύματα παιδιά μέσα στις αίθουσες των ποινικών ακροατηρίων δυστυχώς είναι πολλά. Όμως, παιδιά τα οποία να εκδίδονται, παιδιά που να τα προωθούν στην πορνεία ευτυχώς και δυστυχώς είναι η πρώτη φορά».

«Όσοι δουλεύουν σε οίκους ανοχής ή διαθέτουν χώρους προκειμένου να βιάζονται ανήλικα έχουν κι αυτοί ίδια ευθύνη με τους βιαστές, είναι συνεργοί, οι οποίοι θα τιμωρηθούν με ισόβια κάθειρξη», τόνισε ο δικηγόρος.

Ο κ. Δημητρακόπουλος επεσήμανε πως «μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα δυστυχώς με θύμα ένα παιδί, μωρό στον τομέα της σεξουαλικής ζωής» και εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι «η Δικαιοσύνη θα το κατατροπώσει ποινικά, για να μην γίνει και η χώρα μας μια χώρα της Ασίας, όπου θεωρείται ότι κάνει τουρισμό ο άλλος, “πηγαίνοντας” με ανήλικα».

