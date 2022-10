Life

“Το Πρωινό” - Βιασμός στον Κολωνό: Νέες φωτογραφίες της 12χρονης με χιλιάδες ευρώ και όπλα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φωτογραφίες ντοκουμέντο από τα social media της 12χρονης και βίντεο από το δωμάτιο στην ΓΑΔΑ όπου κατέθεσε η ανήλικη. Τι λέει άτομα από το στενό περιβάλλον της οικογένειας του 53χρονου.



Νέες αποκαλύψεις έρχονται στον φως για την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας σε βάρος της 12χρονης στον Κολωνό.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί ο 53χρονος που φέρεται να την βίαζε και να την εξέδιδε, όσο και ένας 42χρονος ο οποίος φέρεται να έχει βιάσει πολλές φορές το κορίτσι.

Επίσης, συνελήφθη και η μητέρας της 12χρονης, η οποία κατηγορείται για διακεκριμένη μαστροπεία. Η 37χρονη μητέρα αρνείται της κατηγορίες που της αποδίδονται και ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την εκπόρνευση της 12χρονης κόρης της.

Σύμφωνα με την δικηγόρο της οικογένειας της 12χρονης Ασπασία Ταραχοπούλου, η οποία μίλησε στον ΑΝΤ1, τα στοιχεία σε βάρος της μητέρας είναι αδύναμα, ενώ επικαλούμενη μαρτυρίες γνωστών της 37χρονης, η ίδια φρόντιζε πάρα πολύ τα παιδιά της.

Εν τω μεταξύ, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» παρουσιάστηκαν νέες φωτογραφίες ντοκουμέντο οι οποίες είχαν αναρτηθεί στα social media της 12χρονης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αμέτρητα προφίλ.

Στις φωτογραφίες φαίνονται χιλιάδες ευρώ, ενώ σε άλλες όπλα, μια καραμπίνα και πτυσσόμενοι σουγιάδες.

Νωρίτερα, η εκπομπή «Το Πρωινό» είχε παρουσιάσει βίντεο ντοκουμέντο, από το δωμάτιο που εξετάστηκε η 12χρονη στην ΓΑΔΑ.

Την ίδια ώρα, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση φέρονται να είναι η πρώην σύζυγος και ο γιος του 53χρονου κατηγορούμενου για βιασμό και μαστροπεία της 12χρονης, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν ήξεραν τίποτα από αυτά που κατηγορείται ότι έκανε ο 53χρονος.

Φίλη της οικογένειας του 53χρονου: Ο γιος του και η μητέρα του ήξεραν μόνο για χυδαία μηνύματα

Μια γυναίκα από το στενό περιβάλλον της οικογένειας του 53χρονου μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

«Έχουν διαρραγεί δια παντός οι σχέσεις του μετά από όσα έμαθαν για τις κατηγορίες βιασμού και μαστροπείας. Δεν θέλουν να τον ξαναδούν. Δεν πήγαν να τον δουν ούτε στην Ασφάλεια, ούτε στην ΓΑΔΑ. Δεν ασχολήθηκαν καν να του βρουν έναν δικηγόρο, που δεν τον αναλάμβανε κανένας. Ντρέπονται για όσα έκανε. Τους κατέστρεψε. Άλλωστε εκείνη και ο 53χρονος ζούσαν χωριστά – παρ’ ότι στο ίδιο σπίτι – εδώ και τρία χρόνια. Όμως μόλις η μητέρα του κοριτσιού της έδειξε τα μηνύματα, η ρήξη ήταν κάθετη και τον έδιωξε από το σπίτι. Από τις αρχές Σεπτέμβρη, ένα μήνα τώρα, ο 53χρονος είχε αναγκαστεί να μείνει στο μαγαζί του, μέχρι να το συλλάβουν» είπε και πρόσθεσε:

«Όμως ο γιος του και η μητέρα του έως τότε ήξεραν μόνο για χυδαία μηνύματα. Η μάνα της 12χρονης, της είχε μιλήσει μόνο για παρενόχληση, όχι για βιασμούς και κυκλώματα μαστροπείας, τα οποία ακούνε τώρα για πρώτη φορά από τον Τύπο. Τότε αμέσως τον έδιωξε από το σπίτι, του ζήτησε διαζύγιο και μάλιστα συναινετικό, γιατί ήθελε να τελειώσει γρήγορα μαζί του. Τι άλλο να κάνει; Δεν μπορεί να υπάρχει απαίτηση να πηγαίνει η ίδια να τον καταγγείλει, όταν γνώριζε μόνο για κάποια μηνύματα. Άλλωστε, στον ποινικό κώδικα δεν υπάρχει υπόθαλψη εγκληματία μεταξύ συγγενών. Και όσοι σε δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι ο γιος του 53χρονου και η πρώην γυναίκα του γνώριζαν και συγκάλυπταν και ότι αναμένεται ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους, να περιμένουν αγωγές».

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Συγκλονίζει η γυναίκα του, “σ’ αγαπάω, μ’ ακούς;”

Θεσσαλονίκη: Χαράκωσε μέσα στο περιπολικό τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν (εικόνες)

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανατροπή με εκπτώσεις από διυλιστήρια και εταιρείες