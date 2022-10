Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό – Μπαλάσκας: Σε λίγο θα “βρέχει” εντάλματα σύλληψης

Ποιες είναι οι ποινές που προβλέπονται για τους συλληφθέντες σύμφωνα με τον ποινκολόγο Θ. Μαντά. Σε ποια περίπτωση αντιμετωπίζουν τα ισόβια και σε ποια θα πέσουν στα «μαλακά».

Ο γνωστός ποινικολόγος, Θεόδωρος Μαντάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στην πολύκροτη υπόθεση του βιασμού και της μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό, υπογράμμισε ότι η προβλεπόμενη ποινή για βιασμό σε ανήλικο κάτω των 12 ετών είναι τα ισόβια.

Σε αντίθεση, αν το δικαστήριο αποδεχτεί ότι δεν υπήρξε σωματική η ψυχολογική βία, τότε η προβλεπόμενη ποινή είναι ανάμεσα στα 10 και τα 15 έτη.

Ο κ. Μαντάς θεώρησε δεδομένο ότι η ανακριτική έρευνα θα επεκταθεί και στη λίστα των υποψήφιων «πελατών» της 12χρονης. Και για αυτούς είτε συνευρέθηκαν, είτε επιδίωξαν να συνευρεθούν με ανήλικη υπάρχει ποινικό αδίκημα.

Επίσης ο κ. Μαντάς είπε ότι όταν η υπόθεση φτάσει στη Δικαιοσύνη, θα εκδικαστεί από Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, το οποίο θα αποτελείται από 4 τακτικούς δικαστές και 4 ενόρκους.

Ο συνδικαλιστής της Αστυνομίας, Σταύρος Μπαλάσκας, συμμετέχοντας στη συζήτηση είπε πώς τόσα χρόνια στο Σώμα, δεν έχει ξαναδεί τέτοια πράγματα και προέβλεψε ότι σύντομα «θα βρέχει εντάλματα σύλληψης».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εμφανίστηκε και η Κωνσταντίνα Καρατζιώτη, η οποία αρχικά είχε υποστηρίξει ότι ο 53χρονος έφερνε την 12χρονη στον οίκο ανοχής και τώρα υποστηρίζει πως ποτέ δεν έγινε αυτό και όλα γίνονταν έξω από τον οίκο ανοχής.

