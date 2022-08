Κοινωνία

Γονείς Άλκη Καμπανού στον ΑΝΤ1: Τη νύχτα που δολοφόνησαν τον Άλκη δολοφόνησαν και μας

Κατάθεση ψυχής από τους γονείς του Άλκη Καμπανού στον ΑΝΤ1. Έξι μήνες μετά την άγρια δολοφονία του παιδιού τους, ο πόνος της απώλειας μοιάζει να είναι δυσβάσταχτος.

Η μητέρα του Άλκη με συγκίνηση αναφέρει "τη νύχτα που δολοφόνησαν τον Άλκη δολοφόνησαν και εμένα μαζί δολοφόνησαν και τον πατέρα του. Δεν είναι μία απλή δολοφονία είναι οικογένεινιοκτωνιά, δολοφόνησαν μία οικογένεια ολόκληρη είναι ένας μεγάλος Σταυρός που θα τα κουβαλάω μέχρι το τέλος της ζωής μου.... Ο πόνος είναι μη διαχειρίσιμος ο Άλκης είναι πάντα μέσα στο μυαλό μου, κοιμάμαι ξυπνάω, ο Άλκης είναι παντού είναι μπροστά μου, η συμπαράσταση της οικογένειας του κόσμου οι παρέες του Άλκη μου δίνουνε κατά κάποιο τρόπο ζωή...

Ενώ και ο πατέρας του, Αλκιβιάδης Καμπανός συγκλονίζει "όταν έγινε το έγκλημα όταν σκοτώθηκε ο Άλκης ήταν σαν να σκοτώθηκε και ένα κομμάτι μέσα από τη δικιά μου ζωή και από την Μελίνα καθημερινά βιώνουμε αυτόν τον πόνο ο ένας βαστώντας τον άλλον. Είναι δύσκολες οι στιγμές.... Βοηθάει και ο κόσμος. Τον προσωπικό μας Σταυρό θα τον έχουμε μέχρι να πεθάνουμε. Δεν ξέρω αν ο πόνος θα βγει ποτέ από μέσα μας..."

Οι 12 κατηγορούμενοι με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν προφυλακισμένοι για έξι ακόμη μήνες και μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκεπτικό του βουλεύματος, αναφέρεται πως η επίθεση που έκαναν, είχε σαφή αθλητική αναφορά και υπόβαθρο, έγινε σε τόπο και χρόνο που δεν συνδέονται με αθλητική εκδήλωση, χρησιμοποίησαν όπλα ικανά να αφαιρέσουν ανθρώπινη ζωή και έτσι οι δικαστές έκριναν, πως η βαρύτητα, η βιαιότητα και η αιτία, που ώθησαν στην πράξη, φανερώνει αντικοινωνικότητα και σταθερή ροπή σε διάπραξη και νέων εγκλημάτων και για αυτό παρέτειναν τον χρόνο κράτησης τους που έληγε μέσα στον Αύγουστο.

Ο πατέρας του Άλκη τονίζει "αυτά τα άτομα είχαν επιδείξει και παλιότερα επιθετική συμπεριφορά την οποία συνέχισαν άρα η ελληνική κοινωνία θέλει να παραμείνουν μέσα στη φυλακή μήπως συνετιστούν μήπως κατάλαβαν τι κακό έπραξαν και στον Άλκη αλλά και στη δικιά μας οικογένεια".

Η στιγμή που οι 12 κατηγορούμενοι θα καθίσουν στο εδώλιο θα είναι ένας ακόμη Γολγοθάς για τους γονείς του Άλκη, που θα βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο με τους δολοφόνους, του παιδιού τους.

Η κ. Καμπανού δηλώνει πως "όποια και αν είναι η απόφαση της δικαιοσύνης ο Άλκης Καμπανός δεν ξαναγυρνάει πίσω. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι καμία απόφαση καμία ποινή δεν μπορεί να ξαναφέρει πίσω τον Άλκη Καμπανο .... Θα προσπαθήσω να σταθώ και εγώ στο ύψος μου για να τιμήσω το παιδί μου ακριβώς έτσι όπως θα έπραττε και ο ίδιος ο Άλκης. Πολλές φορές αποκαλώ αυτούς τους εγκληματίες και παιδιά γιατί παιδιά είναι γιατί ένα μερίδιο της ευθύνης των πράξεων τους δίνω ακόμη και στις οικογένειές τους γιατί όταν έδειχναν παραβατική συμπεριφορά δεν ήταν κοντά τους να τους προσφέρουν στήριξη να τους αλλάξουν το δρόμο τον τρόπο σκέψης τους για να μη φτάσουμε σε αυτό το έγκλημα, Ναι ευκαιρία τώρα οι γονείς τους να είναι κοντά τους μήπως τους αλλάξουν τρόπος σκέψης στο μίσος που έχουν μέσα τους και κάποιον άλλο για κάποιον διαφορετικό οι γονείς είναι ισάξια φταίχτες με αυτά τα παιδιά."

Από το γραφείο του συνηγόρου Αλέξη Κούγια αναφέρονται τα εξής "Όπως είχε προβλέψει ο επικεφαλής του γραφείου μας, κ. Αλέξης Κούγιας, όταν οι δώδεκα συλληφθέντες, ο ένας μετά τον άλλον, με πρωτόγνωρο θράσος, κακοποιώντας την αλήθεια, ηρνούντο ότι έστω και ένας από αυτούς είχε προκαλέσει ένα από τα δεκάδες θανατηφόρα τραύματα, στο κεφάλι, στο σώμα, στα πόδια, που προκάλεσαν τον θάνατο του αείμνηστου Άλκη Καμπανού,όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται ως δράστες του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αλλά και των αδικημάτων της οπλοχρησίας και της οπλοκατοχής, που επισείουν ποινή ισοβίου καθείρξεως και πολυετείς ποινές φυλακίσεως".

Ο συνήγορος της οικογένειας, Αλέξης Κούγιας, έχει ήδη καταθέσει αίτημα ώστε η εκδίκαση της υπόθεσης να γίνει για λόγους ασφαλείας των ενόρκων και των μαρτύρων στην Αθήνα και αναμένεται τώρα η απόφαση του αντεισαγγελέα του Αρείου πάγου.

