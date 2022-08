Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Βούλευμα - “φωτιά” κρατά στη φυλακή τους 12 κατηγορούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε αποκλειστικά το "σκεπτικό" του βουλεύματος για την παράταση της προφυλάκισης των κατηγορουμένων.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, αποφάσισε, με βούλευμά του, την παράταση του χρόνου κράτησης των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονία του φιλάθλου του Αρη, Άλκη Καμπανού.

Μέσα στον Αύγουστο έληγε το εξάμηνο της προσωρινής τους κράτησης, το συμβούλιο αποφάσισε να την παρατείνει για έξι ακόμα μήνες και μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του βουλεύματος, οι 12 κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συρροή Από κοινού, έκαναν δολοφονική επίθεση που

είχε σαφή αθλητική αναφορά και υπόβαθρο

έγινε σε τόπο και χρόνο που δεν συνδέονται με αθλητική εκδήλωση

χρησιμοποιήθηκαν όπλα ικανά να αφαιρέσουν ανθρώπινη ζωή (να θυμίσουμε πως οι δράστες είχαν μαζί τους δρεπάνι μαχαίρια και μεταλλικούς σωλήνες

Έτσι, οι δικαστές έκριναν πως λόγω της βαρύτητας, της βιαιότητας και της αιτίας που ώθησαν στην πράξη, προκύπτει, αντικοινωνικότητα και σταθερή ροπή των κατηγορουμένων σε διάπραξη και νέων εγκλημάτων στο μέλλον και για αυτό παρέτειναν τον χρόνο κράτησης τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο “καβάλησε” πεζοδρόμιο και παρέσυρε μηχανάκια (βίντεο)

Ξάνθη: Φωτιά και εκρήξεις σε πολυκατοικία (εικόνες)

Μενέντεζ για Τουρκία: η αγορά νέων S-400 είναι παραβίαση των κυρώσεων