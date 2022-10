Life

“Το Πρωινό” - Λαγούτης: οι “Παγιδευμένοι”, ο τζόγος και το Θέατρο Τέχνης (βίντεο)

Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός στον Γιώργο Λιάγκα για την σειρά του ΑΝΤ1, τα παιδιά του και τις επιλογές τους, την Μυρτώ Αλικάκη και την απεξάρτηση από τον τζόγο.

Για την σειρά «Παγιδευμένοι» στον ΑΝΤ1 που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, τους γιούς τους, την σχέση του με τον τζόγο από τον οποίο έχει απεξαρτηθεί και για την νέα θεατρική δουλειά του, στην οποία και παίζει και σκηνοθετεί, μίλησε ο Πέτρος Λαγούτης στον Γιώργο Λιάγκα.

Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» ο ηθοποιός μίλησε για τους δύο γιούς του, τον 20χρονο Δημήτρη που ακολουθεί τα βήματα των γονιών του, αλλά και τον 16χρονο Γιωργή, ο οποίος θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο.

Αναφέρθηκε στις πόρτες που μπορεί να ανοίξουν στον συνάδελφο γιό του, λόγω των ονομάτων της Μυρτούς Αλικάκη και του ίδιου, ωστόσο θα πρέπει να είναι έτοιμος όπως είπε να αποδείξει την αξία του, ενώ έχουν ήδη μιλήσει μαζί του για την προσπάθεια που θα γίνει από ορισμένους για να τον συγκρίνουν με εκείνους.

Μάλιστα, σχολίασε ως αναχρονιστική την τακτική του Θεάτρου Τέχνης, να διακόπτει την φοίτηση όποιου σπουδαστή αναλαμβάνει κάποιον ρόλο, λόγω της οποίας και το παιδί του αναγκάστηκε – εις γνώσιν και επιλογή του – όπως είπε, να σταματήσει τις σπουδές υποκριτικής, καθώς έπαιξε σε έναν ρόλο στο «Έτερος εγώ».

«Εύχομαι να με ξεπεράσει ο γιός μου στην υποκριτική και νομίζω θα το κάνει, είναι πολύ καλός. Θα ήθελα να είμαστε μαζί σε παράσταση με τον γιό μου. Θα κοιτάζω να είμαι εγώ καλός, αλλά θα θέλω εκείνος να είναι καλύτερος. Ποιος πατέρας δεν θα το ήθελε για το παιδί του;», είπε ο Πέτρος Λαγούτης.

Συζήτησε εκτενώς με τον Γιώργο Λιάγκα για την εξάρτηση του από τον τζόγο, την οποία έχει καταπολεμήσει και την απόφαση του να μιλήσει ο ίδιος στα παιδιά του για αυτήν.

Αφού μίλησαν για την θεατρική του παράσταση, ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε τον Πέτρο Λαγούτη για την σειρά «Παγιδευμένοι» που προβάλλεται στις 22:00, τις πρώτες εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας στον ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο ηθοποιός, έχει καλό σενάριο και αυτό το ξέρουν οι ηθοποιοί και όλοι οι συντελεστές, κάτι που βοηθά σημαντικά για το αποτέλεσμα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια, που κάθομαι να παρακολουθήσω στην τηλεόραση τα επεισόδια σειράς στην οποία παίζω».

Παρακολουθήστε όλη την συνέντευξη του Πέτρου Λαγούτη στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

