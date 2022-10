Αθλητικά

Euroleague: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινούν τις “διπλές μάχες”

Σφιχτό είναι το πρόγραμμα της διοργάνωσης, με δύο αγωνιστικές μέσα σε τρεις ημέρες. Που και πότε αγωνίζονται οι “ερυθρόλευκοι” και οι “πράσινοι”

Πολύ... απαιτητική είναι αυτή η εβδομάδα για τις δύο ελληνικές ομάδες που μετέχουν στη Euroleague, καθώς τους «αιώνιους» περιμένει διπλή αγωνιστική υποχρέωση.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετράει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, θα δώσει δύο αγώνες στην Ισπανία, καθώς θα αναμετρηθεί την Τετάρτη (19/10, 21:45) με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη και την Παρασκευή (21/10, 21:30) με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να πραγματοποιήσουν επί ισπανικού εδάφους εμφανίσεις ανάλογες με αυτή που τους... χάρισε το «διπλό» στην πρεμιέρα με την Μπαρτσελόνα, προκειμένου να παραμείνουν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Με τις γνωστές απουσίες η Ρεάλ

Με τις γνωστές απουσίες θα παραταχθεί η Ρεάλ απέναντι στον Ολυμπιακό στη Μαδρίτη. Όπως επιβεβαίωσε ο τεχνικός των Ισπανών, Τσους Ματέο, οι πρωταθλητές Ισπανίας θα αγωνιστούν και πάλι χωρίς τους Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, Κάρλος Αλοσέν, Ρούντι Φερνάντεθ, Άνταμ Χάνγκα και Άντονι Ράντολφ.

«Έχουμε τις ίδιες απώλειες, δηλαδή, εκτός είναι οι Ουίλιαμς-Γκος, Αλοσέν, Ρούντι, Χάνγκα και Ράντολφ. Δεν θα γίνουν άλλες μεταγραφές και έτσι θα δουλεύουμε με αυτούς που έχουμε», δήλωσε ο Ματέο.

Εκτός και εντός ο Παναθηναϊκός

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός θα δώσει έναν αγώνα εκτός έδρας και έναν αγώνα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με στόχο να βελτιώσει το ρεκόρ του, το οποίο είναι μια νίκη σε δύο παιχνίδια.

Αρχικά το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (19/10, 21:00) στη Γερμανία την Άλμπα Βερολίνου, ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθεί την Παρασκευή (21/10, 21:00) τη Μονακό του -πρώην «πράσινου»- Μάικ Τζέιμς.

