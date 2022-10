Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: δύσκολη και με πιέσεις η Τετάρτη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για μια ημέρα με αυξημένη πίεση σε αρκετούς τομείς έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις της Τετάρτης, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Μάλιστα, αναφερόμενη στην 19η Οκτωβρίου, η Λίτσα Πατέρα σημείωσε πως «αυτή η ημέρα έχει ίδια χαρακτηριστικά με την 3η Μαρτίου και μπορεί να γίνει ότι είχε συμβεί και τότε».

«Η Σελήνη είναι στον Λέοντα, θέλουμε να προγραμματίσουμε που θα βγούμε και τι θα κάνουμε, αλλά δεν είναι μια καλή ημέρα η σημερινή ιδίως σε ότι έχει σχέση με την εξουσία, αλλά και τα οικονομικά», συμπλήρωσε η αστρολόγος.

Η Λίτσα Πατέρα είπε ακόμη πως «ο Άρης κάνει μια ωραία όψη, αλλά πρέπει να προσέχουμε ότι έχει να κάνει και με τα συναισθηματικά μας, αλλά και με τα οικονομικά μας».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





