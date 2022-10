Οικονομία

Ηλεκτρονικές απάτες: Εξάρθρωση συμμορίας με κέρδη εκατομμυρίων ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομική επιχείρηση σε Ζευγολατιό και Ζεφύρι. Πώς εξαπατούσαν τους ανυποψίαστους πολίτες.



Συμμορία, με έδρα το Ζευγολατιό Κορινθίας, που είχε κέρδη περίπου 2 εκατ. ευρώ από ηλεκτρονικές απάτες, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛΑΣ, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Ασφαλείας Μεγάρων. Έως αυτήν την ώρα εβρίσκεται σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση, στο Ζευγολατιό και το Ζεφύρι, ενώ έχουν συλληφθεί επτά άτομα.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η συμμορία, που ήταν καλά οργανωμένη, εξαπατούσε πολίτες οι οποίοι πλήρωναν διάφορα χρηματικά ποσά για να αποκτήσουν ηλεκτρονικά είδη που δεν παραλάμβαναν ποτέ. Παράλληλα, τα μέλη της υπόσχονταν σημαντικά κέρδη μέσω ανύπαρκτων επενδυτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα γνωστών τους ατόμων, έναντι χρηματικής αμοιβής, προκειμένου να μη φαίνονται οι ίδιοι, ενώ επικοινωνούσαν μεταξύ τους με «πακιστανικά τηλέφωνα».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στα Μέγαρα συνελήφθη ο «εγκέφαλος» της σπείρας, ενώ άλλοι 6 συνελήφθησαν στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Όλοι οι συλληφθέντες είναι Ρομά.

Κατηγορούνται για 212 τηλεφωνικές - ηλεκτρονικές απάτες.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Ασέλγεια σε 14χρονη: Συνελήφθη 42χρονος

Παναγιώτης - Ραφαήλ: τα πρώτα του βήματα και ο “χαμός” που θα κάνει! (βίντεο)

Φθιώτιδα: Εκτροχιασμός τρένου στην Τιθορέα