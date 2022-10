Κόσμος

Βρετανία – Παραίτηση Τρας: Ο Μπόρις Τζόνσον ξανά στο προσκήνιο

Νέα κούρσα για την ηγεσία των Τόρις και την Ντάουνινγκ Στριτ. Κανείς υποψήφιος δεν έχει ακόμη δηλωθεί επισήμως. Επιστρέφει από τις διακοπές του ο Μπόρις Τζόνσον.



Μία νέα κούρσα για την ηγεσία των Τόρις και την Ντάουνινγκ Στριτ έχει ξεκινήσει μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας υπό την σκιά της απόπειρας του Μπόρις Τζόνσον να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο.

Κανείς υποψήφιος δεν έχει ακόμη δηλωθεί επισήμως για την εσωτερική αυτή κομματική διαδικασία, αλλά, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, ο Μπόρις Τζόνσον επιστρέφει από τις διακοπές του στον Αγιο Δομίνικο έτοιμος να μπει στην αρένα, περίπου τρεις μήνες αφού αναγκάσθηκε σε παραίτηση πνιγμένος σε σειρά σκανδάλων.

«Bojo: Επιστρέφω», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος του βρετανικού ταμπλόιντ The Sun. Από τις υπόλοιπες συντηρητικές βρετανικές εφημερίδες, η Daily Telegraph εμφανίζει τον Μπόρις Τζόνσον ως εν δυνάμει «σωτήρα» των Τόρις από μία προαναγγελθείσα εκλογική πανωλεθρία. Τονίζει δε ότι ο εκπεσών πρώην πρωθυπουργός έχει τείνει κλάδο ελαίας στον πρώην υπουργό του των Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ. Η Daily Mail αναδεικνύει στην πρώτη της σελίδα το ενδεχόμενο μονομαχίας ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Στη αριστερά, η Daily Mirror αναδεικνύει την απαίτηση του ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ: εκλογές ΤΩΡΑ, γιατί η χώρα δεν μπορεί να περιμένει το τέλος του 2024-αρχές 2025.

Στους διαδρόμους, οι πιθανοί υποψήφιοι για την κούρσα της αρχηγίας μετρούν τα κουκιά τους, αφού χρειάζεται να εξασφαλίσουν την υποστήριξη τουλάχιστον 100 βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας. Το όνομα του νικητή θα γίνει γνωστό το αργότερον την επόμενη Παρασκευή.

Οι υποστηρικτές του Μπόρις Τζόνσον προβάλλουν την «νομιμοποποίηση» που ο πρώην πρωθυπουργός αντλεί από τον εκλογικό θρίαμβο του 2019. Οι αντίπαλοί του υπενθυμίζουν τα ψέματα, τα σκάνδαλα, τις παλινωδίες της τριετίας του στην πρωθυπουργία, που έχουν σημαδέψει την πολιτική ζωή της χώρας και τους Τόρις. Ορισμένοι βουλευτές μάλιστα απειλούν με παραίτηση σε περίπτωση επιστροφής του Μπόρις Τζόνσον.

«Είχε την ευκαιρία του», δήλωσε στο BBC ο Ντέιβιντ Λίντινγκτον, μέλος της κυβέρνησης της Τερέζα Μέι.

Οσο για τον Ρίσι Σουνάκ, το στρατόπεδο του Τζόνσον τον θεωρεί προδότη που επιτάχυνε την πτώση του Bojo. Ηταν ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις προτιμήσεις των βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος στην κούρσα για την διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον. Ομως δεν επικράτησε στις προτιμήσεις της βάσης του κόμματος που εξέλεξε την Λιζ Τρας για μία θνησιγενή θητεία.

Η σημερινή υπουργός αρμόδια για την Σύνδεση με το Κοινοβούλιο Πένι Μόρντοντ, επίσης υποψήφια στην προηγούμενη κούρσα, θεωρείται επίσης σοβαρή πιθανή υποψήφια.

Οποιος και αν είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, θα αναλάβει την ηγεσία ενός κατακερματισμένου κόμματος απέναντι σε μία αντιπολίτευση που καταγράφει επιδόσεις ρεκόρ στις δημοσκοπήσεις. Και μία χώρα βυθισμένη σε οξεία οικονομικοκοινωνική κρίση.

Ο πληθωρισμός ξεπερνά το επίπεδο του 10%, το υψηλότερο εδώ και 40 χρόνια, σε μία τεταμένη κοινωνική συνθήκη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι απεργιακές κινητοποιήσεις πολλαπλασιάσθηκαν τους τελευταίους μήνες με επίκεντρο τον τομέα των μεταφορών.

Ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο πέμπτος από το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016 και ο τρίτος σε δύο μήνες. Αν συνεχισθεί αυτός ο ρυθμός, ο βασιλιάς Κάρολος θα έχει σπάσει το ρεκόρ της βασίλισσας Ελισάβετ, των 15 πρωθυπουργών επί της βασιλείας της, μέχρι το καλοκαίρι του 2024, σύμφωνα με χλευαστικά σχόλια στο Twitter.

Για να γίνει η δυνατή η ανάδειξη πρωθυπουργού μέχρι την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, ορίσθηκε μία ταχεία εσωκομματική διαδικασία.

Το όριο των 100 βουλευτών περιορίζει στους τρεις το πολύ τους υποψήφιους, αφού το Συντηρητικό Κόμμα διαθέτει 357 έδρες στην Βουλή των Κοινοτήτων.

Στην συνέχεια, οι βουλευτές θα πρέπει να συμφωνήσουν σε δύο ονόματα, επί των οποίων θα ψηφίσουν τα μέλη του κόμματος σε online ψηφοφορία μέχρι τις 28 Οκτωβρίου ή στο όνομα ενός και μοναδικού προσώπου που θα καταλάβει απευθείας την ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία. Μέχρι τότε, η Λιζ Τρας παραμένει πρωθυπουργός για την διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων.

