“Παγιδευμένοι”: νέα επεισόδια με ανατροπές και “εκπλήξεις” (εικόνες)

Συγκλονιστικά είναι τα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, που έχει μαγνητίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων.

Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…

Δυνατή πλοκή, συγκλονιστικές εξελίξεις, μεγάλες ανατροπές.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 16

Η Άννα βρίσκεται ανυπεράσπιστη μπροστά στον δολοφόνο της αδελφής της και η αντιπαράθεση αυτή θα φέρει και τους δύο στα όριά τους. Θα καταφέρει ο Δημήτρης να τη σώσει;

Ο Θοδωρής επιστρέφει στο σπίτι του μέσα στα αίματα. Τι έχει συμβεί;

Ο Σπύρος έρχεται αντιμέτωπος με τον όρκο που έχει δώσει στον γιο του. Τι θα διαλέξει αυτή τη φορά; Το καθήκον ή τον γιο του;

Η Άννα και ο Δημήτρης συνεχίζουν τον αγώνα απέναντι στον Αλέκο, ώστε να μην υπάρξει καμία περίπτωση να αποφυλακιστεί ο δολοφόνος. Θα τα καταφέρουν;

Τρίτη 25 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 17

Η απόφαση του Σπύρου να βοηθήσει τον Θοδωρή, φέρνει πατέρα και γιο πιο κοντά από ποτέ. Η κράτηση του Άγγελου ανατρέπει τα σχέδια του Αλέκου, ο οποίος εξοργίζεται.

Ο Δαμιανός απ’ την άλλη κάνει μία αποκάλυψη στον Σπύρο για τον Κοσμά, που τον ξαφνιάζει. Μία απρόσμενη επίσκεψη θα ταράξει τον Θοδωρή στο νοσοκομείο και θα βάλει την Ελένη σε υποψίες.

Ο Σταύρος θα διατάξει έρευνα στο σπίτι του Αλέκου. Θα βρεθεί κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο; Η Άννα και ο Δημήτρης ψάχνουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την αθωότητα του Νίκου. Θα τα καταφέρουν;

Ο Αλέκος έχει βάλει σ’ εφαρμογή άλλο ένα σχέδιο για να καταστρέψει τα στοιχεία εναντίον του γιου του. Κι εκεί που όλα οδηγούν στον Άγγελο, η ομολογία του στον Ανακριτή θα ανατρέψει τα πάντα!

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim. Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

