Λαύριο – ΠΑΟΚ: Πέταξε… στο τέλος ο “Δικέφαλος”

Ο Ράιλι έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, στην πρώτη εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα.

Ένα επιθετικό ξέσπασμα του Τζέιλεν Ράιλι στο τελευταίο ενάμισι λεπτό του αγώνα με το Λαύριο, ήταν αρκετό για τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να πανηγυρίσει το πρώτο του «διπλό» στην εφετινή Α1 Ανδρών/Basket League. Οι Θεσσαλονικείς πέρασαν νικηφόρα με 75-70 από την έδρα της ομάδας του Χρήστου Σερέλη, για την 3η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 2-1 και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην τρίτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Στο κρισιμότερο σημείο της αναμέτρησης και με το σκορ στο ισόπαλο 67-67 (στο 1.37΄), ο Ράιλι σήκωσε τον ΠΑΟΚ στους ώμους του και με δύο «κολλητά» τρίποντα έδωσε «αέρα» έξι πόντων στην ομάδα του (67-73), δίνοντας τέλος στα όνειρα του Λαυρίου για μία νέα ανατροπή. Ο Αμερικανός γκαρντ μάλιστα διαμόρφωσε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών το τελικό 70-75, ολοκληρώνοντας στο 8-0 το προσωπικό σερί του.

Ο Γιανίκ Φράνκε με 18 πόντους οδήγησε την επίθεση του ΠΑΟΚ, με νταμπλ νταμπλ ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Νέιτ Ρένφρο (11π., 12ρ.), ενώ στους 13 πόντους σταμάτησε ο Χρήστος Σαλούστρος. Από το Λαύριο ξεχώρισε ο Αρ Τζέι Κόουλ με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 35-40, 56-56, 70-75

Με το Λαύριο να έχει πρόβλημα στο μακρινό σουτ (2/10 τρίποντα μέχρι το ημίχρονο) και τον ΠΑΟΚ να βρίσκει λύσεις από τη γραμμή ψηλών του, οι φιλοξενούμενοι πήραν από τα πρώτα λεπτά το προβάδισμα και δεν το έχασαν μέχρι το τέλος του πρώτου εικοσαλέπτου (35-40).

Με τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη να ανεβάζει στροφές και τους γηπεδούχους να αυξάνουν ένταση σε άμυνα και επίθεση, το Λαύριο αντέδρασε και στο 26΄ σημείωσε την ανατροπή (51-47), χωρίς όμως να καταφέρει να οικοδομήσει μία διαφορά ασφαλείας (56-56 στο 30΄). Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ ήταν πιο συγκεντρωμένος, Φράνκε και Σαλούστρος οδήγησαν επιθετικά την ομάδα μέχρι το 38΄, όταν και ανέλαβε δράση ο Ράιλι, ο οποίος με ρεσιτάλ από τα 6.75 έγραψε στα 53΄΄ για τη λήξη το 67-73, «σφραγίζοντας» το «διπλό» για την ομάδα του.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πιτσίλκας - Τσολάκος - Μαλαμάς.

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Φλαγκ 12 (2), Κόουλ 14, Αλ. Νικολαΐδης 11 (1), Ντέιβις 11 (1), Κουάθ 3, Ντούραμ 5, Πιλάβιος, Ζάρας 5 (1), Γερομιχαλός 9 (1).

ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Φράνκε 18 (2), Ράιλι 10 (2), Μαργαρίτης 8, Σαλούστρος 13 (3), Ρένφρο 11, Ντάρκο - Κέλι 2, Τσιακμάς, Χαντς 8, Πόλι 2, Σλαφτσάκης 3, Καμπερίδης.

