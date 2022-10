Αθλητικά

Κατάρ 2022: ο Έλληνας Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο “Στούντιο με Θέα” (βίντεο)

Ο Σάκης Μπατσίλας, ο Έλληνας Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Μουντιάλ μιλά για την προετοιμασία του Κατάρ, τα εισιτήρια και όσα απαγορεύεται να γίνουν στην διάρκεια της διοργάνωσης!

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», μίλησε την Κυριακή ο Σάκης Μπατσίλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Μουντιάλ 2022 που θα γίνει στο Κατάρ και θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1, για πρώτη φορά δηλαδή στην ιστορία από έναν ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό.

Όπως είπε ο κ. Μπατσίλας, «μετά από 12 χρόνια, η χώρα του Κατάρ και η Ντόχα, όπου θα γίνει το 90% των αγώνων είναι έτοιμες».

Σημείωσε πως «θα είναι ένα διαφορετικό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, γιατί θα γίνει για πρώτη φορά στην Ανατολή. Ο κόσμος που θα έρθει εδώ θα δει ότι το Κατάρ μπορεί να οργανώσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με πολλές πρωτιές».

Σε ότι αφορά τα εισιτήρια, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Μουντιάλ Κατάρ 2022 είπε πως «από τα 3,1 εκατομμύρια εισιτήρια που έχουμε στο σύνολο, έχουν πουληθεί τα 3 εκατομμύρια».

«Περιμένουμε το 60% των φιλάθλων να είναι από το εξωτερικό και το 40% από τους κατοίκους της χώρας, όπως συμβαίνει σε κάθε άλλο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου», παρατήρησε ο κ. Μπατσίλας.

Σε ότι αφορά όσα ακούγονται για μια σειρά απαγορεύσεων που θα υπάρχουν για τους επισκέπτες του Κατάρ, σημείωσε πως «η χώρα του Κατάρ είναι μουσουλμανική, αλλά εδώ δεν ισχύουν πολλά πράγματα από αυτά που ακούγεται ότι δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται συνθήματα και βρισιές, δεν θα παίζει δυνατά η μουσική, εκτός από την μουσική επένδυση στα γήπεδα».

«Αν έρθει ένας άνδρας με σορτς και μια κοντομάνικη μπλούζα, είναι εντάξει. Γίνεται μια προσπάθεια οι γυναίκες να μην φορούν αμάνικες μπλούζες, αν και δεν νομίζω να υπάρχουν τέτοια θέματα που θα αφορούν την δημόσια αιδώ», σημειωσε, λέγοντας πως την περίοδο του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, οπότε θα γίνουν οι αγώνες, η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 16 βαθμούς Κελσίου.

