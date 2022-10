Κοινωνία

Νίκαια: Ηλικιωμένη κακοποιεί γάτα που έφαγε φόλα (βίντεο)

Οργή και αντιδράσεις προκαλεί το βίντεο - ντοκουμέντο. Την φόλα φέρεται να έχει ρίξει η ίδια η ηλικιωμένη, που προσπαθεί να 'ξεφορτωθεί" την άτυχη γάτα.

Σε ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος, στο οποίο περιλαμβάνεται και το σχετικό βίντεο, αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στην περιοχή της Νίκαιας με δράστη μια 80χρονη, η οποία βασάνισε μια ετοιμοθάνατη γάτα, αφού πρώτα της είχε ρίξει φόλα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr, διακρίνεται η ηλικιωμένη την ώρα που καταβρέχει και στη συνέχεια χτυπά με ένα ξύλο το γατί.

Το άτυχο ζώο φαίνεται σε άσχημη κατάσταση να μην μπορεί καν να σηκωθεί καθώς νωρίτερα η 80χρονη το είχε δηλητηριάσει με φόλα.

Η ηλικιωμένη παίρνει ενα λάστιχο και αρχίζει να το βρέχει προκειμένου να το απομακρύνει από την αυλή του σπιτιού της.

Η γάτα δεν αντιδρά με αποτέλεσμα η 80χρονη να παίρνει ενα ξύλο και να τη σπρώχνει προς την πόρτα του κήπου.

Την ίδια ώρα, ένας γείτονας της φωνάζει «μην το πετάς έξω, θα μας φέρουν την αστυνομία», αλλά η ηλικιωμένη δεν πτοείται.

Χωρίς να συγκινείται από την εικόνα του ζώου που σέρνεται το πετά στο πεζοδρόμιο με το ξύλο.

Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Νίκαια ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η 80χρονη κακοποιεί γάτα.

Τον Οκτώβριο του 2021, η 80χρονη είχε κατηγορηθεί για απόπειρα κακοποίησης ζώων καθώς φέρεται να έριχνε φόλες στα αδέσποτα της γειτονιάς της.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της είχε επιβάλει ποινή με αναστολή κάτι που, ωστόσο, δεν φαίνεται να την πτόησε.

Οι γείτονές της καταγγέλουν πως συχνά κακοποιεί αδέσποτα ζώα και δεν διστάζει να ρίχνει φόλες στους δρόμους.

