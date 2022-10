Κόσμος

Ιταλία - Μελόνι: Ο Ντράγκι της έδωσε το “χρυσό καμπανάκι” (εικόνες)

Στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι ο Μάριο Ντράγκι παρέδωσε τα "ηνία" στη νέα Ιταλίδα Πρωθυπουργό.



Στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η προγραμματισμένη τελετή παράδοσης- παραλαβής. Όπως συμβαίνει με κάθε αλλαγή κυβέρνησης -και αυτή την φορά- ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι έδωσε το παραδοσιακό «χρυσό καμπανάκι» στη νέα Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.

Μόλις ανέβηκε τις σκάλες του κυβερνητικού μεγάρου και συνάντησε τον Ντράγκι, η Ιταλίδα πολιτικός του έσφιξε το χέρι και τού είπε «είναι, οπωσδήποτε, μια στιγμή συγκινησιακά φορτισμένη». Ο απερχόμενος επικεφαλής της κυβέρνησης και η νέα πρωθυπουργός, είχαν αναλυτική συνομιλία διάρκειας μιας ώρας και είκοσι πέντε λεπτών.

«Αυτή η κυβερνητική ομάδα θα υπηρετήσει τη χώρα με αίσθημα ευθύνης και περηφάνεια. Τώρα αφιερωνόμαστε όλοι στην δουλειά», ανέφερε σε ανάρτησή της στο twitter η κυρία Μελόνι.

Παράλληλα, απάντησε σε μήνυμα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας: «Πολλές ευχαριστίες, κυρία Πρόεδρε. Επιθυμούμε και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της ΕΕ ενώπιον των κοινών προκλήσεων».

Απευθυνόμενη, δε, πάντα μέσω Twitter, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, η Μελόνι προσέθεσε: «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, με τα 27 ευρωπαϊκά έθνη, τα οποία συνεργάζονται με στόχο μια καλύτερη Ευρώπη και συνυπάρχουν υπέρ της ελευθερίας και της Δημοκρατίας».

Στις 12.30, τοπική ώρα, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της νέας ιταλικής κυβέρνησης, με πρωθυπουργό την Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Μάριο Ντράγκι ηγήθηκε της Ιταλίας επί είκοσι μήνες. Σήμερα βγήκε πεζός απο το κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, αφού χειροκροτήθηκε θερμά απο όλους τους υπαλλήλους.

