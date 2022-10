Πολιτική

Τσίπρας: Εύκολη η νίκη στις εκλογές - Δύσκολη η διαχείριση του χάους που θα αφήσουν οι “άριστοι”

Με "πυρά" στην κυβέρνηση και η δευτερολογία του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.



«Το δύσκολο δεν θα είναι να κερδίσουμε τις εκλογές, το δύσκολο θα είναι να διαχειριστούμε το χάος που θα αφήσουν οι "άριστοι" που διαχειρίστηκαν για τρία χρόνια τις τύχες της κοινωνίας και της οικονομίας», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη δευτερολογία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι άκουσε στις τοποθετήσεις των μελών της ΚΕ την κοινή αγωνία για «όσα δύσκολα έχουμε μπροστά μας σε όλους τους τομείς, στον τομέα της πολιτικής μάχης και στον τομέα των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων που διογκώνονται», σημειώνοντας ότι «πρέπει να είμαστε δίπλα στους πολίτες που περνούν μεγάλες δυσκολίες, για να ανοίξουμε το δρόμο είτε με παρεμβάσεις αλληλεγγύης είτε με αντιστάσεις και διεκδικήσεις».

Εν συνεχεία ο κ. Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχειριστική ικανότητά της στην οικονομία, υποστηρίζοντας ότι η «νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική, όχι μόνο είναι άδικη σε επίπεδο κοινωνικό, αλλά και αποτυχημένη σε επίπεδο οικονομικό». «Τι κατάφεραν στην οικονομία αυτοί που αυτοπαρουσιάζονται ως άριστοι και με υψηλή διαχειριστική ικανότητα και που κατηγορούν εμάς, όταν ανακοινώσαμε τις προγραμματικές θέσεις μας, ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα μας φέρει μνημόνια;», είπε.

Τόνισε ότι «αυτοί που οδήγησαν σε χρεοκοπία και μνημόνια τη χώρα, κατηγορούν εμάς που καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, να ρυθμίσουμε το χρέος και να αφήσουμε 37 δισ. στα δημόσια ταμεία», σημειώνοντας: «Διαχειριστήκαμε με εντιμότητα και σωφροσύνη τα δύσκολα δημοσιονομικά και φέραμε αυτά τα αποτελέσματα, αυτοί τι έχουν κάνει;». Είπε πως όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έβγαζε τη χώρα από το μνημόνιο ο κ. Μητσοτάκης «μας έλεγε τότε ότι μπαίνουμε σε 4ο μνημόνιο και να πάμε σε πιστοληπτική γραμμή στήριξης», για να τονίσει πως «αν δεν υπήρχε το "μαξιλάρι" η χώρα θα ήταν ξανά αν όχι σε μνημόνιο, σε γραμμή στήριξης, από την περίοδο της πανδημίας». «Και τώρα μας λένε ότι αυτοί έφτιαξαν το "μαξιλάρι" και ότι εμείς βάλαμε τη χώρα στα μνημόνια», πρόσθεσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «γκεμπελική προπαγάνδα».

"Να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης και ο υπουργός Εσωτερικών πότε θα γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές"

«Διαβάζω σε εφημερίδες ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να μεταθέσει το χρόνο των αυτοδιοικητικών εκλογών», είπε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εσωτερικών να απαντήσουν πότε θα γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές. «Πρέπει να μας πει η κυβέρνηση πότε θα γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, αν σκέφτεται μετάθεση ή θα τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που έχει αποφασιστεί».





Οικονόμου: Ο Τσίπρας δεν έχει τίποτα να προσφέρει στο μέλλον της Ελλάδας

Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα όσα ανέφερε στην ομιλία του, εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, Συγκεκριμένα, σε σχόλιο του ο κ. Οικονόμου αναφέρει:

«Ο κ. Τσίπρας ασχολείται μονίμως με τον εαυτό του και το παρελθόν, στο οποίο έχει επιλέξει να ζει πολιτικά. Δεν έχει τίποτα να πει για το παρόν, πέρα από αφελείς διαπιστώσεις, και δεν έχει τίποτα να προσφέρει στο μέλλον της Ελλάδας και του λαού μας. Όσον αφορά στο ερώτημα του τι έχει κάνει η Κυβέρνηση, η απάντηση είναι ότι έχει, μεταξύ πολλών άλλων, στηρίξει την κοινωνία με ένα από τα τρία μεγαλύτερα προγράμματα στην Ευρώπη, έχει θωρακίσει τα σύνορα και την ασφάλεια της Ελλάδας από ποικίλες απειλές, έχει επιτύχει τεράστια πρόοδο στην ανάπτυξη , έχει μειώσει την ανεργία και αναμορφώνει το κράτος. Το μέχρι σήμερα έργο μας δεν μας κάνει να επαναπαυόμαστε και να επαιρόμαστε, αλλά μας δίνει δύναμη να προσπαθήσουμε περισσότερο, για να φέρουμε κι άλλα επωφελή αποτελέσματα για τους πολίτες απέναντι στις εισαγόμενες κρίσεις. ΥΓ: όσον αφορά στα προγνωστικά του κ. Τσίπρα για τις εκλογές τα σχόλια περιττεύουν, άλλωστε όλοι θυμούνται τη δήλωσή του το 2019: «ούτε μια στο εκατομμύριο να χάσω από τον Μητσοτάκη».

Ηλιόπουλος: Μητσοτάκη και Οικονόμου δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι περνά ο κόσμος

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναφέρει σε ανακοίνωση του τα εξής, «Κάθε φορά που μιλούν για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Οικονόμου, αποδεικνύουν ένα πράγμα: δεν έχουν πάρει χαμπάρι απ' αυτά που περνά καθημερινά ο κόσμος. Αυτοσυγχαίρονται πάνω στην καταστροφή που έχουν οι ίδιοι δημιουργήσει.

Το μόνο που περιμένουμε από τον κ. Οικονόμου, είναι να απαντήσει ξεκάθαρα: Τα έχουν κάνει τόσο μαντάρα, που θα εγγραφούν στο δημόσιο χρέος οι εγγυήσεις19 δις για χάρη των τραπεζών και των funds;

Όσο δεν απαντούν, επιβεβαιώνουν πως ετοιμάζουν νέο πλιάτσικο και μαζική εκποίηση κατοικιών με αθρόους πλειστηριασμούς ακόμα και για χρέη 20.000 ευρώ».

