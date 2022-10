Κόσμος

Πελόζι για επίθεση στο Καπιτώλιο: Ο Τραμπ δεν είναι αρκετά άντρας για να καταθέσει στη Βουλή

Και τα εννέα μέλη της επίλεκτης επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου που διερεύνησε την επίθεση στο Καπιτώλιο ψήφισαν θετικά για την κλήτευση του Τραμπ. Τι ανέφερε η Νάνσι Πελόζι.



Η πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων προσπαθεί... πλαγίως να υποχρεώσει τον πρώην πρόεδρο και να καταθέσει ενόρκως για την εισβολή στο Καπιτώλιο μετά την κλήτευσή του

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί την αμερακινική πολιτική σκηνή τις τελευταίες ημέρες είναι ένα: Θα καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ ενόρκως για την εισβολή στο Καπιτώλιο; Ο πρώην πρόεδρος κλητεύθηκε από την Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι πιθανότητες, ωστόσο, να δώσει το παρών, είναι ελάχιστες, σύμφωνα με τους αναλυτές. Η Νάνσι Πελόζι, όμως, επιστράτευσε έναν... πλάγιο τρόπο, προκειμένου να «φέρει τον ρεπουμπλικανό πολιτική στο βήμα της ένορκης κατάθεσης. Την πρόκληση...

Και δη, την πρόκληση του ανδρισμού! Μιλώντας στην εκπομπή του MSNBC, Sunday Show, η Πελόζι δήλωσε ότι αμφιβάλει για τις προθέσεις του Τραμπ να παραβρεθεί ενώπιον της Επιτροπής, καθώς, αφενός δεν τον αφήσουν οι δικηγόροι του, περισσότερο όμως διότι... δεν είναι αρκετά άντρας για να το κάνει.

«Δεν νομίζω ότι οι δικηγόροι του θα θέλουν να εμφανιστεί, γιατί πρέπει να καταθέσει ενόρκως. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αρκετά άντρας, θα δούμε αν είναι αρκετά άντρας για να εμφανιστεί», δήλωσε στον παρουσιαστή της εκπομπής.

Η Πελόζι επέμεινε ότι «κρατά αποστάσεις» από τη «λήψη αποφάσεων» της επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου, αλλά υποστήριξε ότι εάν ο Τραμπ δεν συμμορφωθεί με την κλήτευση, οι Αμερικανοί θα πρέπει να το εκλάβουν ως ένδειξη πως πιστεύει ότι είναι «υπεράνω του νόμου».

Και τα εννέα μέλη της επίλεκτης επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου που διερεύνησε την επίθεση στο Καπιτώλιο ψήφισαν θετικά για την κλήτευση του Τραμπ.

Στενοί βοηθοί του Τραμπ δήλωσαν στη συνέχεια στον Guardian ότι ο πρώην πρόεδρος εξέφρασε την επίθυμία του να μιλήσει. Την Παρασκευή, η κλήτευση της επιτροπής εκδόθηκε επίσημα στον Τραμπ.

