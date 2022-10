Κοινωνία

Τζουμέρκα: Διασωληνωμένος άνδρας που τραυματίστηκε από κλαδί δέντρου

Πώς έγινε το ατύχημα που λίγο έλειψε να στοιχίσει την ζωή στον άνδρα, ο οποίος έκοβε ξύλα.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 63χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια κοπής ξύλων στην περιοχή Μηλιά, στον Καταρράκτη των Κεντρικών Τζουμέρκων.

Ο 63χρονος μαζί με ένα ακόμη άτομο είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία κοπής δέντρου.

Στην διάρκεια των εργασιών ένα μεγάλο κλαδί έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 63χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι γιατροί χρειάστηκε να τον διασωληνώσουν και στη συνέχεια διακομίσθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού, όπου και νοσηλεύεται.

Πηγή: epiruspost.gr





