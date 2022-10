Πολιτική

Κουρτουλμούς: Αυτοί που χτυπάνε την Ελλάδα στην πλάτη, αύριο θα την εγκαταλείψουν

Ο αντιπρόεδρος του ΑΚΡ, επανέλαβε την αμετροεπή ρητορική της Άγκυρας για αποστρατικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο.

Ο αντιπρόεδρος του ΑΚΡ, Νουμάν Κουρτουλμούς, σε δηλώσεις του επανέλαβε την γνωστή επωδό της Άγκυρας, υποστηρίζοντας ότι «είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο να εξοπλίζονται τα νησιά κάτω από τη μύτη της Τουρκίας».

Πρόσθεσε δε πως «κάποιοι άρχισαν να βλέπουν την Ελλάδα ως αντιπρόσωπο για τις δικές τους πολιτικές. Χτυπάνε την Ελλάδα στην πλάτη. Όταν έρθει η μέρα, αυτοί που τους λένε “Εμπρός, λιοντάρια μου” θα αφήσουν την Ελλάδα μόνη της στη μέση».

Και κατέληξε ο κ. Κουρτουλμούς, λέγοντας πως «η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ στην Ελλάδα να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα σε βάρος της Τουρκίας».

