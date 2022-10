Αθλητικά

Πέθανε ο Ανατόλι Ζουρπένκο

Θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ για τον πρόωρο χαμό του παλαίμαχου φόργουορντ του Ολυμπιακού και πολλών άλλων ελληνικών ομάδων.



Σε ηλικία 46 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ανατόλι Ζουρπένκο. Τον θάνατο του παλαίμαχου φόργουορντ του Ολυμπιακού και πολλών άλλων ελληνικών ομάδων έκανε γνωστό ο μπασκετμπολίστας Αλεξέι Ζαβρασένκο.

Ο Ζουρπένκο είχε γεννηθεί στις 5 Νοεμβρίου 1975 και ήταν μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού που κατέκτησε το triple crown τη σεζόν 1996-97. Τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά, ο Ζουρπένκο είχε φορέσει επί τρεις σεζόν (1995-98).

Η πρώτη ομάδα του στην Ελλάδα ήταν ο Σπόρτινγκ (1994-95). Ακολούθησαν οι Παπάγου (1998-99), Μαρούσι (1999-2000), Νήαρ Ηστ (2000-02), Πανελλήνιος (2002-03). Επέστρεψε για δύο σεζόν στον Σπόρτινγκ (2003-05), ενώ ο Ηλυσιακός ήταν η τελευταία ελληνική ομάδα στην οποία αγωνίστηκε (2006-07).

Ο κάτοχος ρωσικού και ελληνικού διαβατηρίου είχε κατακτήσει τη Euroleague το 1997, δύο πρωταθλήματα Ελλάδας (1996 και 1997) και ένα Κύπελλο Ελλάδας (1997), με τον Ολυμπιακό.

