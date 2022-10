Οικονομία

Φυσικό αέριο - ΕΕ: κρίσιμη “μάχη” των Υπουργών Ενέργειας

Κομβική σημασίας συνεδρίαση, για τον καθορισμό των μέτρων και της “κοινής γραμμής” που δρομολόγησε η Σύνοδος Κορυφής την περασμένη εβδομάδα.

Το πρώτο κρας τεστ για τους υπουργούς Ενέργειας λαμβάνει χώρα σήμερα στο Λουξεμβούργο μετά το θετικό μήνυμα και τη συμφωνία των 27 ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής της περασμένης εβδομάδας.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ είχε υπογραμμίσει ότι «υπάρχει ισχυρή και ομόφωνη δέσμευση να δράσουμε από κοινού, ως Ευρωπαίοι, για να επιτύχουμε τρεις στόχους: χαμηλότερες τιμές ή μείωση των τιμών, εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού και συνέχιση της εργασίας για τη μείωση της ζήτησης».

Aπό την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε τονίσει ότι «έχουμε έναν πολύ καλό και σταθερό οδικό χάρτη για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο θέμα των τιμών της ενέργειας» επισημαίνοντας ότι «οι ηγέτες έδωσαν τη στρατηγική καθοδήγηση».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μετά από επτά μήνες έντονων συζητήσεων, «πετύχαμε συμφωνία ως προς την απαραίτητη ευρωπαϊκή παρέμβαση στο ζήτημα της ενέργειας».

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ήταν από τους πρώτους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που είχε ζητήσει μία ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση, «η οποία θα μπορέσει να θέσει ένα πλαίσιο, ένα πλαφόν, στις ανώτατες τιμές φυσικού αερίου, έτσι ώστε να μην αναγκαζόμαστε, ως ευρωπαϊκές κοινωνίες και ως ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, να πληρώνουμε πολύ περισσότερα από όσα πρέπει προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε φυσικό αέριο».

Τελικά η επιχειρηματολογία μας, ανέφερε ο πρωθυπουργός, έπεισε και τους πιο καχύποπτους και «σήμερα έχουμε μία επί της αρχής συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μία συμφωνία η οποία ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε ένα σύνολο παρεμβάσεων, προκειμένου να κρατηθούν πιο χαμηλά οι τιμές του φυσικού αερίου. Μία εκ των παρεμβάσεων είναι και η δυνατότητα επιβολής αυτού που ονομάζουμε πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου σε επίπεδο δείκτη TTF. Τώρα η ευθύνη περνάει στους υπουργούς Ενέργειας, οι οποίοι και θα πρέπει να εξειδικεύσουν τις σχετικές προτάσεις, έτσι ώστε αυτές πια να πάρουν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα που απαιτείται προκειμένου να γίνουν πράξη».

Σε αυτό το στάδιο, αναμένεται οι υπουργοί να τοποθετηθούν με βάση τις προτάσεις της επιτροπής, δίνοντάς τις κατευθύνσεις για να τις επεξεργασθεί και να τις εξελίξει. Στο ζήτημα του πλαφόν, εκτιμάται ότι η Κομισιόν θα προσπαθήσει να τηρήσει τις ισορροπίες προσπαθώντας να μην προκαλέσει όσους αντιδρούν και κυρίως τη Γερμανία, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό υποστηρικτών που τάσσονται υπέρ ενός ανώτατου ορίου τιμής το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς τις αγορές ακόμη και εάν δεν χρειαστεί εν τέλει να τεθεί σε εφαρμογή, αναφέρει ευρωπαϊκή πηγή.

Παράλληλα, οι υπουργοί ενέργειας της ΕΕ θα επιδιώξουν μια γενική προσέγγιση σχετικά με την πρόταση για οδηγία σχετικά για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

Αναμένεται να συζητήσουν για τη δέσμη μέτρων για το φυσικό αέριο, η οποία περιλαμβάνει πρόταση για οδηγία και πρόταση για κανονισμό σχετικά με τους κοινούς κανόνες εσωτερικής αγοράς για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το φυσικό αέριο και το υδρογόνο.

Αυτές οι προτάσεις αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων «Fit for 55» που στοχεύουν να βάλουν την ΕΕ στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

