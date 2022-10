Οικονομία

ΕΕ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα εκτροχιάσει την πορεία για κλιματική ουδετερότητα

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος των 27 συνεδρίασαν για να αποφασίσουν για μια ενιαία αποστολή της ΕΕ για την COP27, την ώρα όπου η δραστική μείωση των παραδόσεων ρωσικού φυσικού αερίου οδήγησε τη γηραιά ήπειρο να αυξήσει τις εισαγωγές της σε υγροποιημένο φυσικό αέριο

Αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα, Δευτέρα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος οδήγησε σε μια αυξημένη στροφή προς τον άνθρακα και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, δεν θα εκτροχιάσει την πορεία της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα, εν μέσω των διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό πριν από την Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP27).

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος των 27 συνεδρίασαν σήμερα για να αποφασίσουν για μια ενιαία αποστολή της ΕΕ για την COP27, την ώρα όπου η δραστική μείωση των παραδόσεων ρωσικού φυσικού αερίου οδήγησε τη γηραιά ήπειρο να αυξήσει τις εισαγωγές της σε υγροποιημένο φυσικό αέριο, να αποφασίσει νέα έργα υποδομών φυσικού αερίου (τερματικοί σταθμοί ...) καταφεύγοντας παράλληλα στον άνθρακα.

«Χρειάζεται κάποια ευελιξία βραχυπρόθεσμα: ορισμένες χώρες αυξάνουν εκ νέου την κατανάλωση άνθρακα και φυσικού αερίου, αυτό είναι απολύτως προσωρινό και για λόγους ενεργειακής ασφάλειας», υποστήριξε η Ισπανίδα υπουργός Περιβάλλοντος, Τερέζα Ριμπέρα κατά την άφιξή της στο Λουξεμβούργο.

Ταυτόχρονα, «επιταχύνουμε την μετατροπή μας σε μια Ευρώπη χωρίς εκπομπές άνθρακα, ακριβώς για να κερδίσουμε σε ασφάλεια και σταθερότητα», μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση της ΕΕ από τους εισαγόμενους υδρογονάνθρακες, τόνισε.

«Η υποχρέωση ορισμένου αριθμού χωρών να πρέπει προσωρινά να καταφύγουν στον άνθρακα σημαίνει ότι είναι σε άσχημη ετήσια πορεία» όσον αφορά τις εκπομπές στην ΕΕ, παραδέχθηκε ο Γάλλος υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Κριστόφ Μπεσύ.

Ωστόσο, οι αποφάσεις που ήδη υιοθετήθηκαν από τους Ευρωπαίους (προγραμματισμένη έξοδος από τον άνθρακα, τέλος στην πώληση θερμικών αυτοκινήτων από το 2035...) «είναι σημάδια που μας επιτρέπουν να μην παρεκκλίνουμε της πορείας» που προβλέπεται για το 2030 και το 2050, δήλωσε.

«Υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση: ακόμη κι αν καταναλώνουμε περισσότερο άνθρακα σήμερα, το αποτέλεσμα που αντλούμε από τον πόλεμο είναι ότι οφείλουμε να επιταχύνουμε την ενεργειακή μας πορεία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

«Στο τέλος, θα μειώσουμε τις εκπομπές μας (των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου) ακόμη πιο γρήγορα. Για γεωστρατηγικούς λόγους, η μετάβαση αυτή πρέπει να επιταχυνθεί για να διασφαλίσουμε την ενεργειακή μας κυριαρχία, και αυτό θα συμβεί μόνο με την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», εκτίμησε. Το Παρίσι, από την πλευρά του, υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας.

Ενώπιον της μείωσης των παραδόσεων του ρωσικού φυσικού αερίου και του κινδύνου έλλειψης στην Ευρώπη, αρκετές χώρες ανακοίνωσαν την άνοιξη προσωρινά μέτρα υπέρ της χρήσης άνθρακα, στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία, την Ολλανδία.

