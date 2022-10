Παράξενα

Τρίκαλα: Επιτέθηκε στον διευθυντή του Δημοτικού γιατί δεν έκανε σημαιοφόρο την κόρη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης της πρωτοφανούς επίθεσης είναι και ο ίδιος εκπαιδευτικός. Στο θύμα τοποθετήθηκε κολάρο.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας σε Δημοτικό Σχολείο των Τρικάλων.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr γονέας παιδιού, εκπαιδευτικός και ο ίδιος, φέρεται να άρπαξε απ’ το λαιμό τον διευθυντή του σχολείου όπου είναι μαθήτρια και η κόρη του. Αφορμή για το περιστατικό λέγεται πως είναι το γεγονός ότι το κορίτσι δεν θα είναι σημαιοφόρος την 28η Οκτωβρίου.

Ο διευθυντής του σχολείου ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια και κρίθηκε απαραίτητη μάλιστα η τοποθέτηση κολάρου. Το θέμα αναμένεται να έχει συνέχεια, πιθανόν και δικαστική, αλλά και σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των Τρικάλων οι οποίες ήδη το διερευνούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε καρνάγιο - Μεγάλα σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς (εικόνες)

Ρούλα Πισπιρίγκου: η απολογία για Μαλένα - Ίριδα και η προθεσμία

Κορονοϊός: 3 νέα υποστελέχη προβληματίζουν τους επιστήμονες