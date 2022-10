Παράξενα

Ιράν: Πέθανε “ο πιο βρώμικος άνθρωπος στον κόσμο” (εικόνες)

Γιατί ο άνδρας αυτός απέφευγε να πλυθεί εδώ και πολλές δεκαετίες, κατακτώντας μια "παγκόσμια πρωτιά" που ουδείς ζηλεύει.

Ένας Ιρανός, ο οποίος έφερε τον τίτλο του "πιο βρώμικου ανθρώπου στον κόσμο" καθώς δεν είχε πλυθεί για δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 94 ετών, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος.

Ο Αμού Χατζί, ο οποίος είχε να πλυθεί πάνω από 50 χρόνια, πέθανε την Κυριακή στο χωριό Ντετζγκάχ, της επαρχίας Φαρς, στο νότιο Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Σύμφωνα με έναν ντόπιο αξιωματούχο τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο, ο Χατζί, ο οποίος ήταν ανύπανδρος, απέφευγε να πλυθεί από φόβο "μην αρρωστήσει".

'Ενα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με θέμα τη ζωή του και τίτλο "Η Παράξενη Ζωή του Αμού Χατζί", γυρίστηκε το 2013, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

"Για πρώτη φορά, πριν από μερικούς μήνες, χωρικοί τον πήγαν στις τουαλέτες για να πλυθεί", μετέδωσε το Irna.

