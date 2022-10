Κόσμος

Πέθανε ξαφνικά ο Ας Κάρτερ

Έφυγε από την ζωή ο πρώην υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Ας Κάρτερ.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Ας Κάρτερ πέθανε χθες το βράδυ από αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 68 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Ο Κάρτερ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Άμυνας τα δύο τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα, συνέδραμε στην επίβλεψη της έναρξης μιας στρατιωτικής στρατηγικής που οδήγησε στην απώθηση και εν τέλει στη συντριβή του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και στο Ιράκ.

Από τότε που σταμάτησε να υπηρετεί σε δημόσιες θέσεις, ο Κάρτερ τέθηκε επικεφαλής του Κέντρου Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Μπέλφερ (Belfer Center for Science and International Affairs) στη Σχολή Κένεντι του Χάρβαρντ.

