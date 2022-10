Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Κατατέθηκε η τροπολογία - Τι προβλέπει

Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει στις 2 Νοεμβρίου. Μέχρι πότε ισχύει η τροπολογία. Σε ποιες περιπτώσεις θα επιβάλλεται πρόστιμο.

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για το "καλάθι του νοικοκυριού", το οποίο, όπως αναφέρεται, θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023.

Η τροπολογία κατατέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ορίζει ότι ο κατάλογος των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» και οι τιμές τους διαμορψώνονται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις, τηρουμένου του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α' 124), περί αθέμιτης κερδοφορίας. Αλλά όπως προβλέπεται τα σούπερ μάρκετ που υποχρεωτικά συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή πρέπει να εντάσσουν ένα, τουλάχιστον, προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται καλάθι του νοικοκυριού και διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά ή ψηψιακά καταστήματά τους, ως προς τη σύνθεση του «καλαθιού του νοικοκυριού» που προτείνουν. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορό μέσο, ιδίως λίστες, φυλλάδια και ειδική σήμανση επί των προϊόντων ή του χώρου πώλησής τους».

Ακόμη, αναφέρεται ότι υπόχρεες συμμετοχής στο καλάθι είναι τα σούπερ μάρκετ των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 90.000.000 ευρώ ετησίως, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου.

Τα προϊόντα που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που αποστέλλεται από τους υπόχρεους κατάλογος προς το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στο «καλάθι του νοικοκυριού» να ενταχθούν και επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στους βασικούς υπόχρεους. «Οι ως άνω επιχειρήσεις, εφόσον αποστείλουν κατάλογο προϊόντων, καθίστανται υπόχρεοι τήρησης του παρόντος μέχρι λήξη ισχύος του, και ελέγχονται, κατά προτεραιότητα».

Στην τροπολογία προβλέπεται, ακόμα, ότι η μη αποστολή καταλόγου προϊόντων ή η ελλιπής αποστολή καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής του πλήρους καταλόγου.

Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει στις 2 Νοεμβρίου, με βάση όσα ανέφερε αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, θα διατηρείται, δε, για επτά μέρες και θα αλλάζει κάθε Τετάρτη.

Η τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης:

