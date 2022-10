Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού” - Αναγνωστόπουλος: μείωση τιμών δεν γίνεται “δια νόμου” (βίντεο)

Τι είπε ο Γ.Γ Εμπορίου στον ΑΝΤ1 για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τις συσκευασίες με λιγότερο προϊόν και τον εντοπισμό κρουσμάτων αισχροκέρδειας στην αγορά.

Λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου, αναμένεται να υπάρξει μείωση τιμών σε αγαθά, όπως υπήρξε αύξηση των τιμών προϊόντων όταν ανέβαιναν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, είπε ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, αναφερόμενος στο «καλάθι του νοικοκυριού» επεσήμανε πως «δεν υπάρχει διοικητικός τρόπος για να μειωθούν οι τιμές» και πως τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται από κάθε σούπερ μάρκετ στο δικό του “καλάθι”, «θα είναι φθηνότερο από ότι αν δεν ήταν στο “καλάθι του νοικοκυριού”».

«Στόχος είναι τα αγαθά αυτά να μην έχουν καθόλου ή να έχουν περιορισμένες αυξήσεις σε σχέση με άλλα», επεσήμανε ο κ. Αναγνωστόπουλος, συμπληρώνοντας πως «προσδοκία είναι να υπάρξουν και περιπτώσεις μείωσης τιμών, λόγω ανταγωνισμού των εταιρειών των σούπερ μάρκετ».

Σημείωσε δε πως «για τις αλυσίδες με τζίρο πάνω από 90 εκ ευρώ, θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στο “καλάθι του νοικοκυριού”», λέγοντας πως κάθε αλυσίδα μπορεί να επιλέξει να έχει και περισσότερα από 50 προϊόντα στο δικό της «καλάθι του νοικοκυριού».

«Το Κράτος δημιουργεί το “καλάθι” για να εντείνει τον ανταγωνισμό υπέρ του καταναλωτή. Κάθε αλυσίδα μπορεί να βάλει όποια προϊόντα θέλει. Ο στόχος δεν είναι να ευνοηθούν προϊόντα έναντι άλλων, αλλά να ευνοηθεί ο καταναλωτής το περισσότερο δυνατόν», είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος, απαντώντας έαν στο μέτρο περιλαμβάνονται και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που κατά τεκμήριο πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές.

Σε ότι αφορά την πρακτική περιορισμού των προϊόντων στις συσκευασίες που πωλούνται στην τιμή της μεγαλύτερης συσκευασίας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, είπε πως αυτό δεν είναι κάτι παράνομο, αλλά «αν η τιμή παραμείνει ίδια ή αυξηθεί, σε σχέση με την μεγαλύτερη συσκευασία, υπάρχει πιθανότητα να έχει υπερβεί το μέγιστο ποσοστό κέρδους. Δυστυχώς, από τους ελέγχους που κάνουμε προκύπτουν περιπτώσεις αισχροκέρδειας».

«Τα προϊόντα στο “καλάθι του νοικοκυριού” έχουν προτεραιότητα για έλεγχο σχετικά με κρούσματα αισχροκέρδειας και αν προκύψει κάτι τέτοιο, θα είναι επιβαρυντικό και θα είναι μεγαλύτερο το πρόστιμο», όπως σημείωσε

