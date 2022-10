Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Στην φυλακή και ο υπάλληλος νοσοκομείου

Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών μετά την διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Υπέρ της προφυλάκισης του τρίτου εκ των κατηγορουμένων που απολογήθηκαν την περασμένη Τετάρτη ως «πελάτες» του 53χρονου, οι οποίοι είχαν συναντηθεί με το 12χρονο κορίτσι, θύμα βιασμού και εκπόρνευσης, τάχθηκε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Το δικαστικό Συμβούλιο κλήθηκε να λύσει την διαφωνία που προέκυψε ανάμεσα στην ανακρίτρια της υπόθεσης και τον εισαγγελέα ως προς την ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου.

Οι δικαστές του Συμβουλίου που εξέτασαν την υπόθεση του 36χρονου, εργαζόμενου σε δημόσιο νοσοκομείο, υιοθέτησαν την άποψη που είχε διατυπώσει μετά την απολογία του κατηγορούμενου ο εισαγγελέας, ο οποίος είχε ζητήσει να οδηγηθεί και αυτός στην φυλακή, όπως έγινε και με τους άλλους δύο κατηγορούμενους, για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής. Αντίθετα με τον εισαγγελέα, η ανακρίτρια της υπόθεσης είχε διατυπώσει την θέση ότι ο 36χρονος δεν πρέπει να οδηγηθεί στην φυλακή, κρίνοντας ότι τα στοιχεία σε βάρος του δεν είναι επαρκή.

Το Συμβούλιο φαίνεται να έλαβε υπόψη του για την απόφαση που έλαβε, το γεγονός ότι ο 36χρονος αναγνωρίστηκε από το παιδί, με το οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να ήρθε σε επαφή τον περασμένο Ιούλιο.

Μετά την απόφαση για τον 36χρονο, οι κατηγορούμενοι που βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση είναι συνολικά έξι πρόσωπα μεταξύ των οποίων και η μητέρα του κοριτσιού, η οποία σήμερα κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης.

