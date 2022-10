Κοινωνία

Κολωνός: αίτηση αποφυλάκισης της μάνας της 12χρονης

Που στηρίζει η πλευρά της μητέρας το αίτημα για αποφυλάκιση της 37χρονης. Αναβλήθηκε η δίκη του πατέρα του κοριτσιού, για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο σπιτι της οικογένειας.

Αίτημα αποφυλάκισης κατέθεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, η 37χρονη μητέρα της 12χρονης στον Κολωνό, που βρίσκεται στο επίκεντρο της φρικτής υπόθεσης βιασμών και σεξουαλικών επαφών έναντι αμοιβής.

Η πλευρά της μητέρας υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που υπάρχουν εις βάρος της είναι ελλιπή και δεν "στηρίζουν" την προφυλάκιση της.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η 37χρονη, μέσω του δικηγόρου της, κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης το πρωί της Τετάρτης.

Η υπεράσπιση της 37χρονης μητέρας του 12χρονου κοριτσιού, που έπεσε θύμα βιασμού και εκπόρνευσης, υποστηρίζει ότι τα στοιχεία δεν είναι τέτοια που μπορούν να κρατήσουν προσωρινά στη φυλακή την μητέρα και πως πρέπει να αφεθεί ελεύθερη.

Βασικός λόγος επισηςε που προβάλλει η πλευρά της 37χρονης, είναι πως η πολύτεκνη μητέεα πρέπει να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά της και να είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα τους.

Εν τω μεταξύ, αναβλήθηκε η δίκη που είχε οριστεί για σήμερα, με κατηγορούμενο τον πατέρα της 12χρονης, για τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν σε αστυνομικό έλεγχο, στο σπίτι της οικογένειας.

Μιχαηλίδου: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη για όσο χρειαστεί η 12χρονη και τα αδέρφια της

Η Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, αφού επανέλαβε ότι στις κοινωνικές δομές υπάρχει υποστελέχωση, ωστόσο κερδίζει το ένστικτο της «διοικητικής αυτοσυντήρησης» και μέμφθηκε εκ νέου τους κοινωνικούς λειτουργούς του Δήμου Αθηναίων χαρακτήρισε λάθος την δημοσιοποίηση της δομής στην οποία φιλοξενούνται η 12χρονη και τα αδέλφια της, ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη της, «Τους δίνουμε ψυχοκοινωνική υποστήριξη για όσο χρειαστεί από κέντρα ψυχολογικά, δημόσια, από κοινωνικούς λειτουργούς».

ΓΑΔΑ: 39χρονος εμφανίστηκε ως “συνομιλητής” της 12χρονης

Εν τω μεταξύ, ακόμη ένας άνδρας προσήλθε αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής για την υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας, αναφέρει τα εξής:

«Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την διακρίβωση χρηστών που φέρεται να συνομιλούσαν, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με την ανήλικη παθούσα και ενδεχομένως να συναντήθηκαν μαζί της, προσήλθε αυτοβούλως 39χρονος ημεδαπός στην ανωτέρω Υπηρεσία.

Ο ανωτέρω ανέφερε ότι αρχές Αυγούστου του τρέχοντος έτους συνομιλούσε, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με άτομο που πιθανόν προσομοιάζει στην ανήλικη που φέρεται να έχει πέσει θύμα μαστροπείας στον Κολωνό.

Ο ανωτέρω ημεδαπός, αφού εξετάστηκε ενόρκως, αποχώρησε, ενώ ερευνάται η συμμετοχή του στην υπόθεση».