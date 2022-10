Κοινωνία

Εξάρχεια: Επεισοδιακή σύλληψη ανηλίκων με... εκρηκτικά

Αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψή τους. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Δύο 16χρονοι και ένας 23χρονος συνελήφθησαν, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, 24 Οκτωβρίου, στην περιοχή των Εξαρχείων, από αστυνομικούς της Ομάδας «Δράση» της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων από κοινού, κατασκευή και κατοχή εμπρηστικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί σταμάτησαν ορισμένα άτομα προκειμένου να τους ελέγξουν αλλά εκείνα αρνήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή. Κατά τη διαφυγή τους, ένας από τους δύο 16χρονους μπήκε σε κατάστημα, ρίχνοντας σε σκάλα νάϊλον σακούλα που περιείχε πλαστικό δοχείο με εύφλεκτο υγρό. Επίσης, σε έλεγχο που ακολούθησε σε σακίδιο που είχε στην πλάτη του, βρέθηκε και κατασχέθηκε ναυτική φωτοβολίδα μη ενεργοποιημένη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 23χρονος και ο άλλος 16χρονος αντιστάθηκαν κατά την ακινητοποίησή τους και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Και οι τρεις οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, που διενεργεί την προανάκριση για το περιστατικό. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

