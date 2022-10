Κόσμος

Ιράν: Μακελειό σε σιιτικό μαυσωλείο

Οι δράστες πυροβόλησαν αδιακρίτως το πλήθος των προσκυνητών. Μεταξύ των θυμάτων παιδιά και γυναίκες.

Συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες γύρω από την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα σε ένα σιιτικό μαυσωλείο της πόλης Σιράζ, στο Ιράν, όπου σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 40. Άλλες πηγές έκαναν λόγο για 13 νεκρούς, μεταξύ των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά.

Τα ιρανικά πρακτορεία έδιναν αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες για τον αριθμό των δραστών. Αρχικά ειπώθηκε ότι ήταν τρεις και ότι οι δύο από αυτούς συνελήφθησαν. Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας όμως είπε ότι ενεπλάκη μόνο ένα άτομο, το οποίο έχει συλληφθεί.

Το IRNA και άλλες πηγές μίλησαν επίσης για «τρομοκράτες τακφίρι», έναν όρο που χρησιμοποιούν για να περιγράψουν σκληροπυρηνικές, σουνιστικές οργανώσεις, όπως το Ισλαμικό Κράτος. Το Nournews μετέδωσε ότι οι δράστες δεν ήταν Ιρανοί, χωρίς άλλες διευκρινήσεις.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο IRNA είπαν ότι οι δράστες επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο και πυροβόλησαν τους προσκυνητές και το προσωπικό στην είσοδο του ιερού Σαχ Σεράγ. Το ημιεπίσημο Tasnim μετέδωσε ότι μεταξύ των θυμάτων είναι πολλές γυναίκες και παιδιά ενώ το πρακτορείο Fars κάνει λόγο για μία γυναίκα και δύο παιδιά νεκρά.

Στο ιερό Σαχ Σεράγ βρίσκεται ο τάφος του Άχμαντ, αδελφού του ιμάμη Ρεζά, του όγδοου σιίτη ιμάμη που ενταφιάστηκε στη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν. Το μαυσωλείο αυτό είναι ο ιερότερος χώρος λατρείας στο νότιο Ιράν.

Στις αρχές Απριλίου, ένας 21χρονος αλλοδαπός, καταγόμενος από το Ουζμπεκιστάν σύμφωνα με την Τεχεράνη, μαχαίρωσε και σκότωσε δύο σιίτες ιερωμένους και τραυμάτισε έναν τρίτο στην αυλή του ιερού του ιμάμη Ρεζά στη Μασχάντ. Ο δράστης χαρακτηρίστηκε «μοχαρεμπέχ» («εχθρός του Θεού» στα περσικά) και εκτελέστηκε δια απαγχονισμού στις 7 Ιουνίου, στην ίδια πόλη.

