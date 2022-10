Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη – Σολτς στην Αθήνα

Τον καγκελάριο της Γερμανίας θα υποδεχθεί ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Τα θέματα που θα τεθούν στη συζήτησή τους.

Οι διμερείς σχέσεις και η οικονομική συνεργασία, η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που πλήττει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη στήριξη εταίρων και συμμάχων καθώς και η τουρκική προκλητικότητα και η ευθεία αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας, θα αποτελέσουν τα βασικά ζητήματα στην ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει στην Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Να σημειωθεί πως σε ό,τι αφορά τη στήριξη της Ουκρανίας, στην περίπτωση της Ελλάδας και της Γερμανίας αυτή επισφραγίστηκε και με τη συμφωνία «κυκλικής ανταλλαγής», προκειμένου να στηριχτεί η ουκρανική άμυνα της Ουκρανίας. Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει την παραχώρηση τεθωρακισμένων οχημάτων BMP-1 στην Ουκρανία από την Ελλάδα, η οποία σε αντάλλαγμα θα τα αντικαταστήσει με αντίστοιχα τεθωρακισμένα οχήματα Marder που παραχωρούνται από τη Γερμανία στη χώρα μας.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί ήδη από τον περασμένο Ιούλιο. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του νέου καγκελαρίου της Γερμανίας στην Ελλάδα ενώ είναι ταυτόχρονα η πρώτη επίσκεψη Γερμανού καγκελαρίου μετά την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα της ενισχυμένης εποπτείας.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως επιδιώκεται να σηματοδοτήσει μια νέα σελίδα και την επανεκκίνηση στις διμερείς σχέσεις, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε καθεστώς ευρωπαϊκής κανονικότητας, ενώ η ελληνική οικονομία καταγράφει θετικές επιδόσεις εν μέσω πρωτοφανών κρίσεων - επιδόσεις που μαζί με τις μεταρρυθμίσεις έχουν αναγνωριστεί και από τη γερμανική πλευρά.

Η επίσκεψη του κ.Σολτς έρχεται σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία που συντελούνται μεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη ως συνέπεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και της πανδημικής κρίσης που προηγήθηκε.

Σημειώνεται ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκτενή ανταλλαγή απόψεων με τον Γερμανό καγκελάριο στην πολύωρη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είχε ως κορυφαίο θέμα στην ατζέντα την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Εκεί, γεφυρώθηκαν οι απόψεις και υπήρξαν συγκλίσεις στις προτάσεις της Κομισιόν για όλες τις πτυχές της ενεργειακής κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να συγκρατηθούν οι τιμές της ενέργειας, κάτι που επέτρεψε στους 27 της Ε.Ε. να καταλήξουν σε συμφωνία.

Επιπρόσθετα πρόκειται για την τρίτη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Όλαφ Σολτς. Η πρώτη τους συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Μάιο, στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, σε περίοδο ρητορικής έξαρσης από την πλευρά της Τουρκίας ενώ την επομένη κιόλας είχε υπάρξει ξεκάθαρη τοποθέτηση του Βερολίνου υπέρ των ελληνικών θέσεων.

Η δεύτερη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον 'Ολαφ Σολτς είχε πραγματοποιηθεί με αφορμή την - εκτός προγράμματος - έλευση του καγκελαρίου στη Θεσσαλονίκη λίγο αργότερα για να παραστεί στο δείπνο των ηγετών της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης - ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει στις σχέσεις με την Ελλάδα, καθώς και με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Ευκαιρία για σύσφιγξη των σχέσεων θα αποτελέσει και η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο μια εβδομάδα μετά την έλευση του καγκελαρίου Σολτς στην Αθήνα, στις 3 Νοεμβρίου. Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη γερμανική πρωτεύουσα για να μετάσχει στη «Διαδικασία του Βερολίνου», μια γερμανική πρωτοβουλία στην οποία μετέχουν οι ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και ευρωπαίοι ηγέτες.

