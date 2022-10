Οικονομία

Εκπτώσεις: Πότε είναι η Black Friday

Πότε πέφτει φέτος η ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων.

Αντίστροφα μετρούν οι εμπορικές επιχειρήσεις για την Black Friday, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου έχοντας ξεκινήσει την επικοινωνιακή τους πολιτική με δελεαστικές προσφορές στα προϊόντα τους. Μπορεί η χρονική στιγμή να είναι δύσκολη με την ακρίβεια να πλήττει επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στον «χορό» όμως των προσφορών έχουν ήδη μπει, μεταξύ άλλων, οι μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, εταιρείες καλλυντικών, αθλητικών ειδών επίπλων, ειδών σπιτιού, ένδυσης υπόδησης και εποχιακών ειδών με προσφορές τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά τους καταστήματα.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντώνης Μακρής, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), η Black Friday είναι ένας καθιερωμένος θεσμός στην ελληνική αγορά όπου οι εταιρείες προσπαθούν να δελεάσουν και να βοηθήσουν με χαμηλές τιμές τους καταναλωτές. Παράλληλα, είναι ένα πραγματικό κίνητρο για τον καταναλωτή ο οποίος σε αυτή τη δεδομένη στιγμή πιέζεται οικονομικά, να κάνει αγορές σε προϊόντα που καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες του με την καλύτερη τιμή.

Ωστόσο, σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα αυξημένα κόστη, βίωσαν ένα δύσκολο Οκτώβριο. Σύμφωνα με τον κ. Μακρή, καθώς οι ενδιάμεσες εκπτώσεις δεν θα υλοποιηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, θα υπάρξουν προσφορές από τις εταιρίες λιανικής πώλησης ενώ την ημέρα της Black Friday είναι βέβαιο ότι η προσπάθεια που θα κάνουν οι επιχειρήσεις θα έχει μεγάλη ένταση. «Προφανώς υπάρχει επάρκεια προϊόντων, υπάρχει πληθώρα καλών τιμών και μεγάλος ανταγωνισμός στην αγορά. Περιμένουμε όλοι τους καταναλωτές να έρθουν να εκμεταλλευθούν τις προσφορές με αφορμή την εορταστική ημέρα της Black Friday» τονίζει ο κ. Μακρής.

«Διαφορετική» σε σχέση με τις προηγούμενες χαρακτηρίζει την εφετινή Black Friday ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, αντιπρόεδρος GRECA και εκπρόσωπος για την Ελλάδα και μέλος ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Όπως σημειώνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εφέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν θα πραγματοποιηθούν ενδιάμεσες εκπτώσεις το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου γιατί καταργήθηκαν ύστερα από την εισήγηση εργοδοτικών και καταναλωτικών φορέων και πρώτα από όλα του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας και του ΙΝΚΑ που συμφώνησαν ότι μια τεράστια εκπτωτική περίοδος κρατούσε τις τιμές ψηλά και δεν διευκόλυνε ούτε τις επιχειρήσεις να προσφέρουν χαμηλότερη τιμή ούτε τους καταναλωτές να βρούνε προϊόντα σε δελεαστικές τιμές. «Η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων είναι θετική εξέλιξη. Το ζητούσαν εκπρόσωποι του εμπορίου και των καταναλωτών καθώς διαπιστώθηκε ότι στις τεράστιες εκπτωτικές περιόδους δεν μπορούσαν οι επιχειρήσεις να προσφέρουν διαρκώς πολύ καλές τιμές» επισημαίνει.

Όπως αναφέρει ο κ. Σαββίδης, η Black Friday αφορά μία μόνο μέρα και συγκεκριμένα την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου. «Είναι λάθος να πάμε σε μια παρατεταμένη περίοδο στην οποία να προσφέρονται μέτριες εκπτώσεις/προσφορές. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας προτείνει τη συμμετοχή στην εμπορική γιορτή του Black Friday όλων όσων επιχειρήσεων επιθυμούν, μια μέρα μόνο με τη μεγαλύτερη δυνατή τιμή που μπορούν να προσφέρουν»

Προσθέτει επίσης ότι η γιορτή της Black Friday θα είναι μια «ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις που θα διαθέσουν το εμπόρευμά τους με μεγάλες εκπτώσεις. Παράλληλα, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις αγορές τους εν όψει Χριστουγέννων με πολύ καλές τιμές από τις εμπορικές επιχειρήσεις, τόσο από τα φυσικά όσο και από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα».

Χαρακτηριστικά σημειώνει ότι «το ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο λειτουργεί σε κατάσταση διακλαδικότητας (omnichannel) κατά 85%. Δηλαδή όσες επιχειρήσεις είναι φυσικές έχουν και ηλεκτρονικά καταστήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι προσφορές και η κίνηση των ηλεκτρονικών καταστημάτων του ηλεκτρονικού επιχειρείν στη χώρα κινούνται στο ίδιο μοτίβο με τις αναλογικές εμπορικές επιχειρήσεις και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της γιορτής της Black Friday».

Κυνηγοί προσφορών οι Έλληνες καταναλωτές

Στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό που καλπάζει οι Έλληνες έχουν βάλει σκληρούς και διαρκείς περιορισμούς σε ό,τι καταναλώνουν. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ «Future Consumer Index Ελλάδα 2022», περιμένουν με ανυπομονησία μεγάλα εκπτωτικά γεγονότα, όπως η Black Friday ή οι έκτακτες εκπτώσεις.

Συγκεκριμένα, δύο στους τρεις (67%) σκοπεύουν να κάνουν αγορές στο επόμενο εκπτωτικό γεγονός, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον υπόλοιπο κόσμο (56%) και την Ευρώπη (54%). Η πρόθεση αυτή λειτουργεί ανασταλτικά για την τρέχουσα κατανάλωση, καθώς μεταξύ όσων σκοπεύουν να κάνουν αγορές, οκτώ στους δέκα (83%), έναντι 52% παγκοσμίως, αναβάλλουν μέχρι τότε κάποιες αγορές που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες καταναλωτές θα ξοδέψουν περισσότερα κατά το επόμενο μεγάλο εκπτωτικό γεγονός. Μεταξύ όσων σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αγορές, οι μισοί (53%) θα δαπανήσουν περίπου τα ίδια με τα προηγούμενα χρόνια, και ένας στους τρεις λιγότερα (24%), ή και πολύ λιγότερα (8%). Μόλις 15% δηλώνουν ότι θα ξοδέψουν περισσότερα, ποσοστό που φτάνει στο 26%, μεταξύ των νέων 18-29 ετών, και το 24% στην ανώτερη τάξη.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, EY Ελλάδος, και Επικεφαλής Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων και Λιανεμπορίου της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: «Η εξοικείωση που καλλιέργησε η πανδημία στη χρήση των διαδικτυακών καναλιών για την αναζήτηση προσφορών, αλλά και την πραγματοποίηση αγορών, έχει αποκτήσει πλέον ρίζες στη χώρα μας, αλλά και σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των καταναλωτών να καταλήγει σε phygital επιλογές. Είναι σαφές ότι, η αγορά κατευθύνεται, πλέον, σε ένα πολυκαναλικό (omnichannel) μοντέλο, καθώς οι καταναλωτές όλων των ηλικιακών ομάδων και κοινωνικών τάξεων θέλουν να μπορούν να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, τόσο τα φυσικά καταστήματα, όσο και οι διαδικτυακές αναζητήσεις και αγορές, συνδυαστικά. Με αυτό το δεδομένο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης και να αναβαθμίσουν την εμπειρία των καταναλωτών, τόσο στα φυσικά καταστήματα, όσο και στα online κανάλια».

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις στην έρευνα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν τις αγορές τους ή θα αναζητήσουν προσφορές κατά το επόμενο μεγάλο αγοραστικό ή εκπτωτικό γεγονός. Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι θα κινηθούν κυρίως (38%), ή και μόνο (10%) διαδικτυακά, λίγο λιγότεροι (45%) θα συνδυάσουν φυσικά καταστήματα και online αγορές, και μόλις 7% θα αγοράσουν κυρίως ή αποκλειστικά από φυσικά καταστήματα. Είναι ενδιαφέρον ότι οι άνδρες τείνουν προς τις διαδικτυακές επιλογές (54%) κυρίως, ενώ οι γυναίκες προς το μεικτό μοντέλο (51%).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ίδια έρευνα της EY, η ραγδαία αύξηση των τιμών και του κόστους της ενέργειας, καθώς και η αβεβαιότητα που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχουν οδηγήσει τους καταναλωτές σε μία συνολική στάση αναμονής και αυτοπεριορισμού. Ένας στους τρεις συμμετέχοντες (34%) δηλώνει ότι έχει μειωθεί το εισόδημά του, ενώ 70%, από 60% πέρσι, αναφέρουν ότι ξοδεύουν λιγότερα χρήματα σε προϊόντα που δεν είναι πρώτης ανάγκης και 51%, από 43% πέρσι, ότι αγοράζουν μόνο τα απαραίτητα. Για το 78% των καταναλωτών η τιμή αποτελεί σήμερα πιο σημαντικό κριτήριο, σε σχέση με την περίοδο πριν την πανδημία.

Εν όψει ενός δύσκολου χειμώνα, τα είδη μόδας, τα ρούχα και τα παπούτσι δεν φαίνεται να αποτελούν αγορές «πρώτης γραμμής». Έρευνα που πραγματοποίησε το GLAMI από τις 4 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου μέσα από το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν 4.216 Έλληνες έδειξε ότι οι Έλληνες καταναλωτές σκοπεύουν να ξοδέψουν έως και 100 ευρώ για αγορές ειδών μόδας στη φετινή Black Friday.

Συγκεκριμένα, το 50% των Ελλήνων ανέφερε πως περιμένει την περίοδο του Black Friday για να αγοράσει ρούχα και παπούτσια - ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με πέρυσι, τη δεύτερη χρονιά της πανδημίας, όπου στην ίδια ερώτηση το ποσοστό ήταν 66%. Το 43% προτίθεται να ξοδέψει έως και 100 ευρώ για αγορές μόδας, ενώ μικρότερο είναι το ποσοστό (23%) αυτών που θα διαθέσουν ελαφρώς μεγαλύτερο budget, από 100 έως 200 ευρώ. Σημαντικό είναι και το ποσοστό αυτών που δεν έχουν ακόμη σαφή εικόνα για το αν ο προϋπολογισμός τους, τους επιτρέπει να «ενδώσουν» σε αγορές την τρέχουσα περίοδο (24%).

Το 72% των Ελλήνων συμμετεχόντων επιβεβαιώνει ότι αποφεύγει τα φυσικά καταστήματα με πολύ κόσμο ακόμη και κατά τη διάρκεια των μεγάλων εκπτωτικών περιόδων όπως είναι η Black Friday. Ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 9% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο κατά πόσο αισθάνεται άνετα στα φυσικά καταστήματα όταν επικρατεί πολυκοσμία ενώ μόνο ένα 19% δήλωσε ότι δεν επηρεάζεται από την παρουσία πλήθους. Σε σχέση με πέρυσι, το ποσοστό που δεν σκοπεύει να στραφεί στα φυσικά καταστήματα μειώθηκε μόνο κατά 5%, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μόδας εξακολουθεί να διατηρεί την ισχυρή θέση που κατάφερε να κερδίσει τα τελευταία χρόνια.

Αν και δεν ήταν λίγοι αυτοί που δήλωσαν ότι προετοιμάζονται για τις Black Friday αγορές τους με έτοιμη λίστα αγορών (21%), ποσοστό 49% των καταναλωτών αναφέρει πως δεν προσχεδιάζει αλλά απλώς αναζητά τις καλύτερες προσφορές, ακολουθώντας την παγκόσμια τάση που καθιστά την περίοδο, ένα «κυνήγι θησαυρού» με στόχο την απόκτηση ρούχων, παπουτσιών και αξεσουάρ στις χαμηλότερες τιμές.

