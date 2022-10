Αθλητικά

ΝΒΑ: Ασταμάτητος ο Αντετοκούνμπο, ανίκητοι οι Μπακς (βίντεο)

Οι Μπακς νίκησαν τους Νετς με εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 30 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ και μοίρασε εννέα ασίστ καθώς οι Μιλγουόκι Μπακς προηγήθηκαν σχεδόν σε όλο το παιχνίδι στο στο «Fiserv Forum», άντεξαν σε ένα δύσκολο τελευταίο διάστημα, και παρέμειναν αήττητοι -4 νίκες σε ισάριθμα ματς- με τη νίκη με 119-108 επί των Νικς της Νέας Υόρκης.

Ο Αντετοκούνμπο –με 11 στα 22 σουτ εύστοχα-, τελείωσε με το τέταρτο σερί double-double του και έφτασε τουλάχιστον τους 30 πόντους για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε τους 30 πόντους με 10/16 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 7/11 βολές, ενώ εκτός από τα 14 ριμπάουντ και τις εννέα ασίστ, είχε επίσης, ένα κλέψιμο, ένα μπλοκ και έκανε δύο λάθη σε 39 λεπτά που αγωνίστηκε.

Οι Μπακς κέρδισαν την τέταρτη αντίπαλό τους στη σειρά για να παραμείνουν η μοναδική αήττητη ομάδα του ΝΒΑ.

Giannis postered him and then just started laughing LMAO pic.twitter.com/w1xRtr4TTv — Giannis Burner (@34for2) October 29, 2022

Ο Γκρέισον Άλεν πρόσθεσε 17 και ο Τζρου Χόλιντεϊ σημείωσε 16 πόντους και είχε έξι ασίστ.

Ο Μπέρετ σημείωσε 20 πόντους για τους Νικς, οι οποίοι είδαν το σερί τριών νικών τους να τελειώνει.

Το μοναδικό προβάδισμα της ομάδας της Νέας Υόρκης σημειώθηκε όταν ο Κουίκλι πέτυχε ένα τρίποντο με 53 δευτερόλεπτα να απομένουν για το πρώτο δεκάλεπτο.

Εντυπωσιακοί οι, Ντόνοβαν Μίτσελ και Καρίς ΛεΒέρτ στην Βοστώνη, σημειώσαν από 41 πόντους στη νίκη του Κλίβελαντ με 132-123 στην παράταση μέσα στη Βοστώνη.

Σούπερ ο Ταϊρίς Μάξι οδήγησε με τους 44 πόντους του τους Σίξερς, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Τζόελ Εμπτίντ, σε νίκη με 112-90 στο Τορόντο.

Οι Γουλβς δεν επέτρεψαν στους ΛΑ Λέικερς να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη, υποχρεώνοντας την ομάδα του ΛεΜπρον Τζέιμς στην πέμπτη ήττα τη, με 111-102 στη Μινεσότα.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ορλάντο-Σαρλότ 113-93

Ντιτρόιτ-Ατλάντα 112-136

Βοστώνη-Κλίβελαντ 123-132 παράταση

Τορόντο-Φιλαδέλφεια 90-112

Ουάσινγκτον-Ιντιάνα 117-127

Μιλγουόκι-Νέα Υόρκη 119-108

Μινεσότα-ΛΑ Λέικερς 111-102

Σαν Αντόνιο-Σικάγο 129-124

Ντένβερ-Γιούτα 117-101

Φοίνιξ-Νέα Ορλεάνη 124-111

Πόρτλαντ-Χιούστον 125-111

