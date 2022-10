Αθλητικά

Απόλλων Πατρών - Περιστέρι: πρώτη εκτός έδρας νίκη για τους παίκτες του Σπανούλη

Την πρώτη του εκτός έδρας νίκη κατάφερε στην Πάτρα το Περιστέρι, κόντρα στον Απόλλωνα.

Τη 2η νίκη του και πρώτη εκτός έδρας πέτυχε το Περιστέρι, 71-77, μετά από «μάχη» στην Πάτρα απέναντι στον Απόλλωνα, για την 4η αγωνιστική της Basket League. Σημειώνοντας τους 5 τελευταίους πόντους των «κυανοκίτρινων» ο Μάρκους Ντένμον αποδείχτηκε καθοριστικός, ενώ ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη 24 πόντους, ενώ είχε 4 κλεψίματα και 6 κερδισμένα φάουλ. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε για τους νικητές και ο Μίρο Μπίλαν, με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Σακούρ Τζάιστον είχε συγκομιδή 16 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Ο Απόλλων βρέθηκε νωρίς στο -13 (4-17), επέστρεψε με τους Σίλα, Ντέιβις και Τέιλορ για να προηγηθεί 44-39 στο ημίχρονο, αλλά δέχτηκε επιμέρους σκορ 16-27 στην 3η περίοδο και δεν κατάφερε να «πιάσει» το Περιστέρι στην 4η.

Οι Αχαιοί υποχώρησαν στο 1-3, με τον Τζούνιορ Αντόνιο-Λι Ντέιβις να σημειώνει 20 πόντους (και 9 ριμπάουντ), τον Ράιαν Τέιλορ να μετρά 16 πόντους, ενώ από 10 πόντους πρόσθεσαν οι Μπόγρης και Χέινς-Τζόουνς.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 44-39, 60-66, 71-77

Με «καυτό» τρίο του Μίλαν, Ντέιβις και Ντένμον, το Περιστέρι δεν άφησε περιθώριο για αντίδραση στους Αχαιούς μετά το τζάμπολ, για να προηγηθεί με 4-17! Όμως, οι παίκτες του Νίκου Βετούλα, πίεσαν στην άμυνα εν συνεχεία, βρήκαν ρυθμό και οι Σίλα, Ντέιβις, Τέιλορ ανέλαβαν δράση. Με επιμέρους σκορ 18-6, ο Απόλλων πλησίασε στο καλάθι, με τη λήξη της 1ης περιόδου (22-23). Η αντεπίθεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στη 2η περίοδο, για να ισοφαρίσει σε 29-29 ο Χέινς-Τζόουνς και να προσπεράσει ο Απόλλων, με 31-29, χάρη σε λέι απ του Τέιλορ. Έκτοτε και μέχρι το ημίχρονο, το προβάδισμα άλλαζε διαρκώς... χέρια. Και μετά το 37-37 από μία εύστοχη βολή του Δημήτρη Μωραϊτη, ο Απόλλων έκανε επιμέρους σκορ 7-2, με πέντε πόντους Χέινς-Τζόουνς και δύο βολές του Ντέιβις, για το 44-39 (σκορ α΄ μέρους).

Τα... πάνω κάτω... έφεραν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, στην 3η περίοδο όταν κυριάρχησαν και αποδίδοντας εξαιρετικά στην επίθεση απάντησαν με δικό τους επιμέρους σκορ 16-27! Με 11 πόντους σερί του Ντένμον, με την επανέναρξη της αναμέτρησης το Περιστέρι ξέφυγε με +4 (46-50). Το Περιστέρι βρέθηκε δύο φορές και στο +9 (46-55 και 48-57). Οι Τέιλορ και Καράμπελας κράτησαν «ζωντανό» τον Απόλλωνα μειώνοντας στους 3 (59-62), αλλά ο Μπίλαν έβαλε την... υπογραφή του, σημειώνοντας σερί πόντων για το 60-66 στο 30ό λεπτό.

Αν και η ομάδα της Πάτρας πλησίασε στους 3 πόντους, 63-66, μετά το τρίποντο του Χέινς-Τζόουνς, με την έναρξη της 4ης περιόδου, ενώ ήταν στο -4 (68-72) με τρίποντο του Ντέιβις και λέι απ του Γιώργου Μπόγρη ... έκτοτε έχασε την επαφή με τους «κυανοκίτρινους». Ο Ντένμον πέτυχε 5 σερί πόντους (68-77) και στα 2:08΄΄ που απέμεναν ο Απόλλων δεν μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά των 9 πόντων. Μόνο δύο βολές σημείωσε ο Ντέιβις και το Περιστέρι επικράτησε με 71-77.

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ., Πιτσίλκας, Αγραφιώτης Ιωάν.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 2, Ντέιβις 20 (2), Μπόγρης 10, Χέινς-Τζόουνς 10 (2), Καλχούν, Βησσαρίου, Σίλα 6, Τέιλορ 16 (1), Καράμπελας 4, Κογιώνης, Μαστρογιαννόπουλος 3 (1)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 17, Ραντάνοφ 7, Πουλιανίτης 7 (1), Ντένμον 24 (5), Ντέιβις 3 (1), Τζάιστον 16, Φρανσίσκο, Μωραϊτης 3, Γκιουζέλης, Ζούγρης

