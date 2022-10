Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κεφαλονιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωινή "επίσκεψη" του Εγκέλαδου στην Κεφαλονιά. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Πρωινή "επίσκεψη" του Εγκέλαδου στην Κεφαλονιά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιούτο, ο σεισμός ήταν εντάσεως 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 5:46 το πρωί ανοιχτά της Κεφαλονιάς.

Η δόνηση ήταν σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο της περιοχής, στα 30 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Ληξουρίου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,9 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιεράπετρα: Βράχος καταπλάκωσε ξενοχοδείο - Μία νεκρή και ένα παιδί τραυματισμένο

Νεκρός αστυνομικός σε τροχαίο

Νάνσι Πελόζι: Το μήνυμα της μετά την επίθεση σε βάρος του συζύγου της