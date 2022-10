Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης και επιταγή ακρίβειας: Οι δικαιούχοι

Διπλός Χριστουγεννιάτικος μποναμάς με επίδομα θέρμανσης και επιταγή ακρίβειας για εκατομμύρια πολίτες. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια τα κριτήρια.

Διπλό Χριστουγεννιάτικο «μποναμά» θα λάβει ένας μεγάλος αριθμός πολιτών μέσα στον Δεκέμβριο, με την επιταγή ακρίβειας (2,3 εκατ. πολίτες), αλλά και το επίδομα θέρμανσης (1,3 εκατ. πολίτες). Τα δύο επιδόματα εκτιμάται ότι θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα και θα δώσουν ανάσα ρευστότητας στα ευάλωτα νοικοκυριά σε μία εξαιρετικά δύσκολη χρονική συγκυρία. Το συνολικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό των δύο παρεμβάσεων (επίδομα θέρμανσης και επιταγής ακρίβειας) ανέρχεται σε περίπου 750 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει για το επίδομα θέρμανσης οι δικαιούχοι είναι περίπου 1,3 εκατ. νοικοκυριά. Όσοι μάλιστα το είχαν λάβει πέρυσι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους περίπου στις 10 Δεκεμβρίου, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα πληρωθούν έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα 2,3 εκατ. πολίτες θα λάβουν εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι:

• 1 εκατ. συνταξιούχοι, έναντι 634.000 τον Απρίλιο, με μηνιαίο εισόδημα έως 800 ευρώ, έναντι 600 ευρώ τον Απρίλιο.

• 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

• 172.000 δικαιούχοι επιδόματος ΑΜΕΑ.

Παράλληλα, θα δοθεί σε:

• 225.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, διπλή δόση τον Δεκέμβριο και

• 800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ, θα δουν μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση.

Το συνολικό κόστος για τα παραπάνω ανέρχεται στα 496 εκατ. ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης

Η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) θα εκδοθεί τελικά την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία θα προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, μαζί με την επιδότηση των 25 λεπτών το λίτρο στην αντλία, μέτρο που σε πρώτη φάση θα ισχύσει μέχρι το τέλος του έτους, χωρίς να αποκλείεται, εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν να παραταθεί.

Δικαιούχοι του επιδόματος εφέτος είναι περίπου 1,3 εκατ. νοικοκυριά, ενώ πέρυσι ήταν κάτι λιγότερο από 900 χιλ. και αυτό διότι έχουν διευρυνθεί τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ θα αυξηθεί και η βάση για το περιουσιακό κριτήριο, λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών. Το ανώτερο ποσό που μπορεί να λάβει ένα νοικοκυριό είναι τα 800 ευρώ από 750 ευρώ πέρυσι, και το κατώτερο τα 100 ευρώ, όσο ήταν και πέρυσι.

Ας δούμε τα κριτήρια που θα ισχύσουν για εφέτος:

1. Το όριο εισοδήματος ανέρχεται σε 16.000 ευρώ για τον άγαμο.

2. Σε 24.000 ευρώ για τον έγγαμο, ποσό που προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

3. Τα περιουσιακά κριτήρια, αυξάνεται πιθανότητα στις 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία για τον άγαμο, ενώ θα παραμείνει στις 300.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας για τους έγγαμους.

Στην περίπτωση όμως που κάποιος θελήσει να λάβει το διπλάσιο ποσό, τότε το κριτήριο είναι 14.000 ευρώ για τον άγαμο και 20.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Η πρώτη δόση, που θα αφορά του παλαιούς δικαιούχους, θα χορηγηθεί, περίπου στις 10 Δεκεμβρίου και αφού έχει προηγηθεί η υποβολή της σχετικής αίτησης στο myθέρμανση έως το τέλος Νοεμβρίου.

Θα ακολουθήσει η πληρωμή των νέων δικαιούχων που θα υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Δεκεμβρίου και η πληρωμή θα γίνει στο τέλος του ίδιου μήνα.

